Le altre notizie del giorno: in Afghanistan chiuse le scuole finanziate da organizzazioni straniere e vietato alle donne partecipare all'Eid. In Myanmar nell'ultimo mesi uccisi oltre 200 civili. L'India vuole concludere un accordo con il Ghana per la realizzazione del nuovo vaccino contro la malaria. L'Armenia permetterà alle donne di arruolarsi. Un siberiano su quattro desidera imparare la lingua cinese.

GIAPPONE – COREA DEL NORD

Questa mattina il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha ordinato alle forze di autodifesa di prepararsi alla possibilità che un razzo nordcoreano cada sul territorio giapponese, dopo che il leader Kim Jong Un ha ordinato all'agenzia spaziale della Corea del Nord di fare gli ultimi preparativi per il lancio di un satellite da ricognizione.

AFGHANISTAN

Continuano le azioni repressive dei talebani contro la popolazione afghana: in due province del Paese alle donne è stato vietato di partecipare alle celebrazioni per l’Eid al-Fitr, la festività che chiude il mese di Ramadan, mentre tutti i centri educativi finanziati da organizzazioni straniere, tra cui l’Unicef, sono stati chiusi nelle province meridionali di Helmand e Kandahar.

INDIA

Il Serum Institute of India, che produce vaccini, sta tenendo colloqui con il Ghana sulla possibilità di eseguire le ultime fasi per la produzione del vaccino contro la malaria dell’Università di Oxford e permetterne la produzione anche in Africa. Il Ghana e la Nigeria hanno di recente approvato il vaccino, nonostante i dati della sperimentazione finale non siano ancora stati pubblicati.

MALAYSIA

La Malaysia ha avviato un’indagine per scoprire come centinaia di migranti dal Bangladesh e dal Nepal siano arrivati nel Paese per lavorare ma siano poi rimasti senza impiego e senza passaporto. La maggior parte di loro ha pagato agli intermediari cifre altissime chiedendo dei prestiti, che ora non sono in grado di ripagare. Negli ultimi anni la Malaysia ha affrontato diverse accuse di sfruttamento dei lavoratori.

INDONESIA

Il partito democratico indonesiano di lotta (PDP-P), lo schieramento al governo, ha ieri annunciato il proprio candidato per le elezioni generali di febbraio 2024: si tratta del governatore di Giava centrale Ganjar Pranowo, che si è rifiutato di ospitare Israele per la Coppa del mondo di calcio giovanile. La notizia sulla candidatura è stata data dalla presidente del PDI-P, Megawati Soekarnoputri, ed è stata approvata dal presidente indonesiano in carica Joko Widodo.

MYANMAR

Secondo quanto registrato dal sito di notizie indipendente The Irrawaddy nell’ultimo mese gli attacchi aerei della giunta golpista birmana hanno ucciso 210 civili e ferito almeno 60 persone, compiendo bombardamenti contro le roccaforti della resistenza in sei regioni del Myanmar. Nelle ultime settimane sono state prese di mira in particolare le cliniche sanitarie.

ARMENIA

Il governo dell’Armenia ha approvato un progetto di legge che permette alle donne di arruolarsi nell’esercito su base volontaria, per un periodo di sei mesi, dopo del quale esse percepiranno un compenso onorifico di 1 milione di dracme (oltre 2.500 dollari).

CINA – RUSSIA

Un siberiano su quattro desidera imparare la lingua cinese, secondo un sondaggio commissionato dalla banca “Otkrytie”, soprattutto gli abitanti delle regioni confinanti con la Cina. La richiesta di lavoratori per le ditte cinesi in Russia è cresciuta di oltre il 40% dall’inizio del 2023, e ha superato anche i livelli precedenti alla pandemia.