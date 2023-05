Le altre notizie del giorno: arrestato in Myanmar un noto cantante hip-hop. I ribelli della Papua minacciano di uccidere il pilota neozelandese in loro ostaggio. Arrestato l'uomo che ha aperto una portiera di emergenza su un aereo in Corea. Almeno 13 morti e otto feriti per le alluvioni in Afghanistan. Iran e Belgio hanno fatto uno scambio di prigionieri. Pechino preferisce un gasdotto turkmeno ai progetti russi.

FILIPPINE – KUWAIT

Il Kuwait ha sospeso a tempo indeterminato tutti i nuovi visti per i cittadini filippini, che costituiscono circa il 6% dei 4,7 milioni di abitanti della nazione del Golfo. A febbraio Manila aveva interrotto l’invio di lavoratori dopo che il corpo di una collaboratrice domestica era stato ritrovato nel deserto. L’ultimo accordo tra i due Paesi era stato siglato nel 2018 per garantire una serie di protezioni nei confronti delle lavoratrici.

MYANMAR

Il noto artista hip-hop Byuhar è stato arrestato dalla giunta golpista birmana per aver criticato su Facebook la gestione della corrente elettrica da parte dei militari. Non è chiaro dove sia detenuto il rapper o in che condizioni si trovi. Nel frattempo restano in carcere anche due persone che stavano portando aiuti agli sfollati del Rakhine perché sospettati di avere legami con testate giornalistiche “fuorilegge”.

INDONESIA

In base a un video pubblicato ieri, i ribelli della Papua indonesiana hanno minacciato di uccidere il pilota neozelandese preso in ostaggio a febbraio se entro due mesi non verranno avviati colloqui sull’indipendenza della regione. Phillip Mehrtens, che nel filmato appare emaciato, era stato catturato dopo che aveva fatto atterrare un aereo commerciale nella zona montuosa di Nduga.

COREA DEL SUD

Il passeggero di un aereo Asiana Airlines che ha aperto una portiera di emergenza in volo è stato arrestato. L’uomo ha detto alla polizia che si sentiva a “disagio”, che “voleva scendere velocemente” e che era molto stressato per aver perso il lavoro. Tutti i 194 passeggeri che erano a bordo sono sopravvissuti ma alcuni sono stati ricoverati.

AFGHANISTAN

Almeno 13 persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in nove province dell’Afghanistan a causa di alluvioni negli ultimi cinque giorni, hanno comunicato le autorità talebane, aggiungendo che oltre 50 case sono andate distrutte e molti campi agricoli sono stati danneggiati.

IRAN – BELGIO

Il Belgio e l’Iran hanno condotto uno scambio di prigionieri in Oman: Teheran ha liberato l’operatore umanitario Olivier Vandecasteele, rinchiuso per 455 giorni dopo essere stato accusato di spionaggio, mentre Bruxelles ha liberato il diplomatico Assadollah Assadi, ritenuto colpevole da un tribunale belga di aver pianificato un attentato dinamitardo contro una manifestazione di un gruppo di opposizione iraniano in esilio in Francia.

RUSSIA - CINA - TURKMENISTA

Al posto del gasdotto “Forza della Siberia-2” da 50 miliardi di metri cubi, che il Cremlino cerca di costruire da 7 anni per aumentare le forniture di gas in Cina, Pechino ha deciso di dare la priorità a un nuovo gasdotto “Linea D” dal Turkmenistan per 30 miliardi annui di mq, come informa la Reuters da fonti cinesi nel campo energetico, nonostante i maggiori costi dell’operazione.