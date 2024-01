Funafuti (AsiaNews/Agenzie) - L’ormai ex primo ministro filo-Taiwan di Tuvalu, Kausea Natano, non è riuscito a confermarsi in uno dei due seggi in palio sull'isola principale di Funafuti, secondo i risultati elettorali definitivi pubblicati sabato. Questo alimenta i timori di Taipei e americani, secondo cui la micronazione del Pacifico potrebbe essere pronta a entrare nelle sfera di influenza di Pechino, pur essendo uno dei 12 Paesi al mondo che ha relazione diplomatiche ufficiali con Taiwan. Tuvalu, con una popolazione di circa 11.200 abitanti distribuiti su nove isole, è infatti uno dei tre alleati rimasti a Taiwan nel Pacifico, dopo che Nauru ha tagliato i legami con l’isola ed è passata nella sfera di influenza cinese, che le ha promesso maggiori aiuti allo sviluppo.

Alle urne sono andati circa 6.000 tra gli abitanti aventi diritto: tra i candidati più votati - soprattutto sull'isola di Nukulaelae - c’è l’ex ministro delle Finanze di Natano, Seve Paeniu, che in campagna elettorale si era dichiarato a favore dell'idea di rivedere i rapporti con la Cina. Dopo il voto, Paeniu ha detto che cercherà di formare una coalizione tra i legislatori eletti candidandosi a diventarne il primo ministro.

Natano - diventato celebre a livello internazionale per la conferenza stampa di richiesta di “asilo climatico” per gli abitanti dell’arcipelago fatta con i pieni nell’oceano - si era impegnato a continuare a sostenere Taiwan, alleato diplomatico dell’arcipelago dal 1979. La lotta diplomatica tra Taiwan e Cina si inserisce in una più ampia competizione per l’influenza nel Pacifico tra Cina e Stati Uniti, con Washington che ha recentemente promesso la costruzione del primo cavo sottomarino per collegare Tuvalu alle telecomunicazioni globali. Alla fine della tornata elettorale, Enele Sopoaga ha mantenuto il suo seggio. Sopoaga si è sempre espresso in sostegno a Taiwan, ma vuole che l’accordo sulla sicurezza con l’Australia - in chiave anti-Pechino - firmato da Natano venga annullato.

Il commissario elettorale di Tuvalu, Tufoua Panapa, ha detto che i nuovi legislatori locali eletti si incontreranno la prossima settimana per scegliere il primo ministro: “Avremo un quadro più chiaro entro la prossima settimana, poiché dobbiamo dare il tempo ai parlamentari eletti di arrivare sull’isola della capitale, dalle isole esterne”, ha concluso, dato che il viaggio in barca può durare fino a 27 ore.