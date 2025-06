Pastore anziano della Yoido Full Gospel Church di Seoul, 70 anni, è stato eletto dalla Conferenza mondiale svoltasi in questi giorni a Helsinki con rappresentanti da ben 90 Paesi. La sua designazione mostra il ruolo crescente delle comunità asiatiche in questo volto del cristianesimo globale.

Seoul (AsiaNews/Agenzie) - Il coreano Lee Young-hoon, pastore anziano della Yoido Full Gospel Church, è il nuovo segretario generale della Pentecostal World Fellowship (PWF), la più grande associazione mondiale delle confessioni cristiane di matrice pentecostali. Eletto dalla ventisettesima Conferenza mondiale tenutasi in questi giorni a Helsinki alla presenza di partecipanti provenienti da 90 Paesi, la sua nomina evidenzia l’influenza crescente delle chiese asiatiche e coreane nel movimento pentecostale globale.

Lee - originario di Seoul, 70 anni - è il secondo asiatico a guidare la Pentecostal World Fellowship: prima di lui era toccato al pastore malese Prince Guneratnam, scomparso nel 2022, che guidò dal 2010 al 2019 questa confederazione fondata nel 1947 a Zurigo, formata oggi da 76 diverse denominazioni cristiane di tutto il mondo che si riconoscono nel movimento pentecostale e che ha la sua sede centrale a Tulsa negli Stati Uniti.

La coreana Yoido Full Gospel Church partecipa attivamente alla PWF dal 1973 e ha anche ospitato nel 1998 a Seoul la Conferenza mondiale del movimento. Il pastore Lee aveva già ricoperto il ruolo di vicepresidente, promuovendo stretti rapporti di cooperazione con leader pentecostali di vari Paesi.

Il presidente uscente, lo statunitense William Wilson, ha dichiarato commentando la nomina del successore: “Il pastore Lee Young-hoon è un leader globale profondamente stimato dalla comunità pentecostale internazionale. La sua leadership contribuirà in modo significativo al progresso del movimento”. Da parte sua Lee ha promesso di dedicare ogni energia “affinché le chiese in Corea e in Asia diventino basi avanzate per l’evangelizzazione mondiale”. Oltre che a consolidare le basi teologiche del movimento, il nuovo presidente della PWF detto che si dedicherà al rafforzamento della rete globale delle chiese pentecostali e all’istituzione di sistemi per la formazione dei leader della prossima generazione.