Le notizie di oggi: l'ex ministro degli Esteri iraniano Zarif invita Teheran a "dichiarare la vittoria" e cercare accordo con Trump sulla fine della guerra. Islamabad offre a petroliere registrazione pachistana per passare lo stretto di Hormuz. Nel 2025 nel mondo energie rinnovabili hanno raggiunto quasi il 50% della capacità elettrica. Tencent Video lancia un canale tv per cani e gatti strizzando l'occhio a un settore economico in forte crescita in Cina.

MYANMAR

Come ampiamente previsto, il parlamento del Myanmar ha eletto oggi come nuovo presidente Min Aung Hlaing, il generale 69enne che governa la nazione del Sud-Est asiatico da quando ha rovesciato il governo eletto della premio Nobel Aung San Suu Kyi con un colpo di stato nel 2021. Il passaggio di Min Aung Hlaing da capo della giunta a guida di un’amministrazione con una facciata civile arriva dopo elezioni che, secondo gli analisti, sono state progettate dai militari per mantenere il controllo del potere escludendo il partito di Suu Kyi ormai disciolto. Dopo il colpo di stato, Min Aung Hlaing ha avuto contatti diplomatici limitati con molti dei vicini regionali del Myanmar e ha raramente parlato con media non controllati dallo Stato.

GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha intensificato le sue minacce contro l’Iran, avvertendo che l’esercito statunitense “non ha ancora nemmeno iniziato” a distruggere ciò che resta delle infrastrutture del Paese dopo che un attacco USA ha demolito il ponte più grande della nazione. Ma anche questa notte missili iraniani sono piovuti su Israele e sui Paesi del Golfo. Intanto l’ex ministro degli Esteri di Teheran Javad Zarif ha invitato l’Iran a dichiarare vittoria e a porre fine alla guerra, delineando un piano su come Teheran potrebbe cercare un accordo con Trump a condizioni per essa accettabili.

PAKISTAN-GOLFO

Negli ultimi giorni, l’operatore di una petroliera bloccata nel Golfo Persico ha ricevuto una proposta: lasciare l’area in sicurezza attraversando lo Stretto di Hormuz con scorta della marina iraniana, a condizione di cambiare registrazione e issare la bandiera pakistana. L’offerta, promossa dal governo del Pakistan, non è stata accettata. Islamabad sta contattando grandi trader di materie prime per trovare navi disposte a navigare temporaneamente sotto la sua bandiera. L’obiettivo è far transitare anche grandi superpetroliere e dimostrare il successo degli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni nella regione.

MONDO

Nel 2025 le energie rinnovabili hanno raggiunto quasi il 50% della capacità elettrica globale, grazie soprattutto a un forte aumento del solare, secondo l’International Renewable Energy Agency (IRENA). La capacità totale ha toccato il record di 5.149 GW, con un incremento di 692 GW rispetto al 2024. Il solare ha guidato la crescita (+511 GW), seguito dall’eolico. Le rinnovabili sono cresciute molto più rapidamente dei combustibili fossili e hanno protetto alcuni Paesi dagli shock dei mercati energetici. Nonostante le tensioni geopolitiche, il settore si avvicina all’obiettivo globale di triplicare la capacità entro il 2030, anche se servirà una crescita ancora leggermente superiore.

CINA

Il gigante tecnologico cinese Tencent Video ha lanciato “Pet TV”, il primo canale di streaming in Cina progettato specificamente per cani e gatti. In onda dal 20 marzo, il canale è disponibile per gli abbonati VIP della piattaforma - con un costo di circa 25 yuan (3,6 dollari) al mese - e presenta anche video per specifiche razze canine. Tencent punta a sfruttare la crescente economia degli animali domestici in Cina. Un rapporto del 2025 della società multinazionale di revisione KPMG ha rilevato che nel 2024 il mercato urbano degli animali domestici del Paese ha superato i 300 miliardi di yuan (circa 44 miliardi di dollari) e si prevede che supererà i 400 miliardi nel 2027.

RUSSIA

Quest'estate la Russia prevede di introdurre una normativa per la circolazione delle criptovalute, con l'obiettivo di legalizzare il settore. Il 30 marzo, il governo ha approvato un pacchetto di leggi, elaborato dalla Banca centrale, che dovrebbero essere presentate alla Duma di Mosca questa settimana. I documenti vietano le transazioni in criptovalute nel Paese senza intermediari regolamentati e introducono una serie di restrizioni per gli investitori.

AZERBAIGIAN

Dal 1° aprile in Azerbaigian è entrato in vigore il divieto assoluto di importazione, esportazione, produzione, conservazione, vendita e utilizzo delle sigarette elettroniche, con modifiche alla legge che non vieta il riscaldamento del tabacco, ma specifica che non sono ammesse “le attrezzature previste per l’ispirazione del vapore che contenga o non contenga la nicotina”, con multe salate per le persone fisiche fino a 300 euro e 3 mila per le aziende.