INDIA-STATI UNITI

Il miliardario indiano Gautam Adani è stato formalmente accusato di frode negli Stati Uniti: negli atti depositati ieri a New York si sostiene che Adani - magnate molto vicino al premier Modi - e altri alti dirigenti del gruppo abbiano acconsentito ai pagamenti a funzionari indiani per aggiudicarsi contratti per la sua società nel settore delle energie rinnovabili che dovrebbero fruttare oltre 2 miliardi di dollari di profitti in 20 anni. I procuratori contestano ad Adani di aver raccolto 3 miliardi di dollari in prestiti e obbligazioni, anche da aziende statunitensi, sulla base di dichiarazioni false e fuorvianti relative alle pratiche e alle politiche anti-corruzione dell'azienda. Le azioni delle aziende del Gruppo Adani stanno subendo un'ondata di vendite in Borsa con il gruppo che ha perso in poche ore circa 30 miliardi di dollari di capitalizzazione.

THAILANDIA

Una donna in Thailandia è stata condannata a morte nel primo di una serie di casi in cui è accusata di aver ucciso 14 amici con il cianuro. Il tribunale di Bangkok ha giudicato Sararat Rangsiwuthaporn, 36 anni, colpevole di aver messo del veleno nel cibo e nelle bevande di un'amica facoltosa mentre erano in viaggio l'anno scorso. I parenti dell'amica si sono rifiutati di accettare che fosse morta per cause naturali e l'autopsia ha trovato tracce di cianuro nel suo corpo.

COREA DEL NORD - RUSSIA

La Corea del Nord e la Russia hanno firmato un protocollo di cooperazione dopo un incontro a Pyongyang sul commercio, l'economia, la scienza e la tecnologia, ha dichiarato il media statale nordcoreano KCNA. Il rapporto contiene pochi dettagli, ma l'agenzia di stampa russa TASS ha dichiarato martedì che i Paesi hanno concordato di aumentare i voli. Tra gennaio e settembre, il numero di turisti che hanno viaggiato tra la Russia e la Corea del Nord è stato di oltre 5.000 persone, di cui oltre il 70% in aereo.

FILIPPINE - INDONESIA

Una donna filippina risparmiata dall'esecuzione in Indonesia con l'accusa di traffico di droga nel 2015 tornerà in patria dopo anni di negoziati tra i vicini del sud-est asiatico. Mary Jane Veloso è stata arrestata nella città di Yogyakarta per aver trasportato 2,6 kg di eroina nascosti in una valigia nel 2010. “Alla fine, l'obiettivo non è solo quello di trasferirla, ma anche quello di ottenere la clemenza del nostro Presidente”, ha dichiarato il funzionario del Ministero degli Esteri Eduardo Jose de Vega in una conferenza stampa a Manila, la capitale.

ISRAELE - GAZA - USA

Le forze israeliane hanno bombardato ancora il nord di Gaza, uccidendo 88 palestinesi in due ondate di attacchi a Beit Lahiya e nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City. Intanto, il Senato degli Stati Uniti ha respinto una proposta di legge che mirava a bloccare la vendita di armi statunitensi a Israele nel contesto dell' aggressione contro Gaza, un risultato che secondo i sostenitori dei diritti non toglie nulla alla crescente spinta agli aiuti al principale alleato di Washington.

GEORGIA

I reparti speciali della Georgia hanno sgomberato la tendopoli che i manifestanti avevano radunato al centro di Tbilisi, come protesta contro le elezioni parlamentari, usando getti d’acqua e spray al peperoncino e arrestando numerose persone, distruggendo la camera di un operatore del canale televisivo Mtavari e fermando altri giornalisti, un ferito è ricoverato.

TURKMENISTAN - UZBEKISTAN

Al valico di frontiera Dašoguz-Šabat del Turkmenistan si sono creati nuovamente dei problemi per i cittadini turkmeni che intendono recarsi in Uzbekistan per visitare i propri parenti all’estero, e anche per i piccoli imprenditori che lavorano tra i due Paesi, tutti sottoposti a controlli straordinari dei documenti per presunte irregolarità del lavoro dei migranti.