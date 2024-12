Le notizie del giorno: trovato un primo accordo per pacificare il distretto di Kurram in Pakistan. Gli Stati Uniti incriminano 14 nordcoreani per aver trasferito fondi al regime di Pyongyang. Le scuole islamiche internazionali della Malaysia sono sempre più popolari tra i singaporiani. Turchia e Azerbaigian hanno concordato un'azione umanitaria per la Siria.

INDIA

Il 18enne indiano Gukesh Dommaraju ieri ha sconfitto il cinese Ding Liren al Campionato mondiale di scacchi a Singapore, diventando il giocatore più giovane a detenere il titolo nella storia. Originario di Chennai, è anche il primo grande maestro indiano a vincere il titolo dopo Viswanathan Anand, che se lo aggiudicò all'inizio degli anni Duemila.

PAKISTAN

Ieri si è svolta una jirga nel distretto di Kurram che dovrebbe riportare la pace nella regione, dove nelle settimane scorse a causa della violenza sono morte oltre 130 persone: l’accordo prevede una demilitarizzazione del distretto, perché secondo i funzionari governativi la presenza di molte armi è la principale causa della violenza. Al momento la strada che collega Parachinar con altre città resta chiusa

COREA DEL NORD – USA

Un tribunale federale negli Stati Uniti ha incriminato 14 nordcoreani per presunta associazione a delinquere: in base a uno schema messo in piedi dalla Corea del Nord, migliaia di lavoratori assunti negli Stati Uniti con identità false avrebbero estorto denaro alle aziende statunitensi per finanziare i programmi di armamento di Pyongyang. Secondo l'accusa, si parla di almeno 88 milioni di dollari in un periodo di sei anni.

MALAYSIA – SINGAPORE

Le scuole islamiche internazionali nello Stato malese di Johor stanno attirano sempre più studenti anche dalla vicina Singapore. Si tratta di istituti che rispondono alla crescente domanda da parte dei singaporiani che non riescono a iscrivere i figli nelle madrase locali.

CINA – EGITTO

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha riferito che la Cina e l’Egitto concordano sul fatto che entrambe le nazioni dovrebbero promuovere la pace e i negoziati per raggiungere la stabilità in Medio Oriente. Le dichiarazioni, in cui si esprime preoccupazione per gli eventi in Siria, sono state rilasciate dopo un incontro con l’omologo egiziano Badr Abdelatty.

TURCHIA – AZERBAIGIAN – SIRIA

I presidenti di Azerbaigian e Turchia, Ilham Aliev e Recep Tayyip Erdogan, hanno concordato telefonicamente un’azione umanitaria comune per la Siria dopo la caduta del regime di Bashir Assad, congratulandosi con il popolo siriano per questa svolta ed esprimendo il comune e “fraterno” sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità del nuovo governo di Damasco.

RUSSIA

L’ufficio di medicina legale della repubblica russa dell’Udmurtia, nella zona del Volga, ha deciso di investire oltre un milione e mezzo di rubli (circa 15 mila euro) oltre alle forti somme già utilizzate per le analisi genetiche dei corpi dei defunti nella guerra in Ucraina. Si calcola che siano almeno 1.500 i soldati udmurti caduti, e il sussidio alle famiglie richiede il riconoscimento del corpo, mentre spesso vengono presentati corpi di sconosciuti.