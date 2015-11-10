di Melani Manel Perera

L'attivista al cattolico srilankese ha ricevuto il riconoscimento del governo svedese per il suo impegno a favore delle vittime delle sparizioni forzate durante la guerra civile e i precedenti periodi di violenza politica in Sri Lanka. Fondatore del Families of the Disappeared, da oltre trent’anni chiede verità e giustizia nonostante intimidazioni e minacce nei suoi confronti.

Colombo (AsiaNews) - L’attivista cattolico Brito Fernando è stato insignito del premio Per Anger - riconoscimento internazionale del governo svedese per i diritti umani e la democrazia -, per il suo impegno a favore delle migliaia di famiglie delle persone scomparse durante i decenni di violenza politica e guerra civile nello Sri Lanka.

Fernando è il fondatore e il presidente di “Families of the Disappeared” (FoD), un’organizzazione che rappresenta oltre 20mila famiglie in tutto il Paese. Dalla fine degli anni ’80 porta avanti campagne per ottenere verità e giustizia sui casi di sparizioni forzate avvenuti durante i conflitti armati che hanno segnato la storia recente dello Sri Lanka.

Secondo il gruppo di lavoro delle Nazioni unite che si occupa del fenomeno, lo Sri Lanka rientra ancora oggi tra i Paesi con il più alto numero di casi irrisolti di persone scomparse. Durante la guerra civile, terminata nel 2009, e per diversi anni prima del conflitto, decine di migliaia di persone furono sequestrate dalle forze dell’ordine, dai gruppi armati o dalle organizzazioni paramilitari. Nella maggior parte dei casi non si sa che fine abbiano fatto le vittime rapite.

“Anche se il problema rimane ancora irrisolto, Brito merita questo premio per il suo impegno instancabile nel portare avanti questa battaglia”, ha dichiarato ad AsiaNews il Movement of Christian Women’s Voice (MoCWV), organizzazione cattolica impegnata nella difesa dei diritti umani.

Nel corso degli anni il suo lavoro lo ha esposto a notevoli rischi personali. Fernando è stato arrestato e interrogato più volte con accuse di presunti legami con il terrorismo, e anche la sua abitazione è stata presa di mira. Ma non ha mai smesso di sostenere le famiglie delle vittime nella loro ricerca di giustizia.

“Questo onore non è per me. Il premio appartiene alle famiglie che combattono da oltre 35 anni senza arrendersi”, ha dichiarato Fernando ad AsiaNews. “È un incoraggiamento per loro. Continueremo ad andare avanti finché non vedremo realizzate le nostre speranze”.

L’organizzazione svedese Civil Rights Defenders ha sottolineato che Fernando “ha dedicato la sua vita alla difesa degli emarginati e alla ricerca della verità sulle persone scomparse durante i periodi di violenza politica e guerra civile nello Sri Lanka”. Il testo evidenzia inoltre come l’attivista abbia continuato a chiedere “responsabilità, risarcimenti e riconciliazione” nonostante i rischi per la propria sicurezza personale, costruendo ponti tra gruppi etnici e religiosi in un Paese ancora profondamente segnato dalle divisioni.

Il Per Anger Prize è stato istituito dal governo svedese nel 2004 ed è assegnato ogni anno dal Living History Forum a persone o organizzazioni che si siano distinte nella difesa dei diritti umani e della democrazia. Il premio prende il nome dal diplomatico svedese Per Anger, che durante la Seconda guerra mondiale contribuì a salvare migliaia di ebrei ungheresi dall’Olocausto.

Tra le organizzazioni che partecipano alla selezione del vincitore figurano Amnesty International Sweden, Human Rights Watch, UNICEF Sweden e Civil Rights Defenders. Quest’anno la candidatura di Brito Fernando è stata presentata da Diakonia, organizzazione internazionale ma nata in Svezia per i diritti umani e lo sviluppo.