Il sultano Ibrahim è arrivato a Pechino per celebrare i 50 anni delle relazioni bilaterali. Kuala Lumpur guarda agli investimenti cinesi per sviluppare la sua rete di collegamenti con la vicina città-Stato. Ma sul tavolo ci sono anche i malumori per le attività di esplorazione petrolifera malesi nel Mar Cinese Meridionale.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Il re malese Ibrahim è arrivato a Pechino per la prima visita di un monarca malese in Cina dopo dieci anni. Il programma del viaggio - della durata di quattro giorni e legato alle celebrazioni per i 50 anni delle relazioni bilaterali - prevede incontri con il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang.

“La visita di Sua Maestà rappresenta un'eccellente opportunità per entrambe le parti di riaffermare l'impegno comune nel garantire che le relazioni tra Malaysia e Cina continuino a rimanere lungimiranti, dinamiche e prospere”, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Kuala Lumpur. Sul tavolo c’è soprattutto la volontà di ottenere da Pechino sostegno per i progetti che mirano al potenziamento dei collegamenti con la vicina Singapore.

Insediatosi come 17° re del Paese a gennaio - nell'ambito di un sistema monarchico unico nel suo genere, in cui i capi delle nove famiglie reali malesi si alternano sul trono ogni cinque anni e devono rimanere super partes - il 65enne sultano di Johor Ibrahim ha dichiarato di voler intervenire direttamnte nelle questioni politiche del Paese. In un'intervista rilasciata ai media prima della sua ascesa al trono, aveva proposto che l'azienda petrolifera statale Petronas e l'agenzia anti-corruzione facessero rapporto direttamente al re.

Il premier cinese Li ha già visitato Kuala Lumpur a giugno, appoggiando i piani malesi per sviluppare la sua connettività attraverso un collegamento ferroviario con altri progetti su rotaia sostenuti dalla Cina in Laos e Thailandia. L’idea sarebbe quella di una ferrovia panasiatica che vada da Kunming in Cina a Singapore, presumibilmente attraverso Johor, dove anche il sultano vuole sviluppare un collegamento ferroviario. Il sultano Ibrahim ha parlato di piani per rilanciare un progetto ferroviario ad alta velocità tra la Malaysia e Singapore in stallo tra la Malesia e Singapore, con un passaggio di frontiera a Forest City.

Durante la sua permanenza in Cina, il re dovrebbe anche partecipare alla cerimonia di intitolazione della cattedra di studi malesi dell'Università degli Studi Esteri di Pechino e incontrare la diaspora malese.

Dal 2009 la Cina è il principale partner commerciale della Malaysia: l'anno scorso il commercio bilaterale totale è stato valutato in 98,9 miliardi di dollari, pari al 17,1% del commercio globale della Malaysia. Dall’altra parte la Malaysia è il secondo partner commerciale della Cina tra i Paesi dell'ASEAN, alle spalle solo del Vietnam.

I legami commerciali tra Pechino e Kuala Lumpur sono finiti sotto i riflettori all'inizio del mese, quando il primo ministro malese Anwar Ibrahim ha dichiarato di aver ricevuto dalla Cina una nota di protesta con la richiesta di fermare le attività di esplorazione petrolifera della Malaysia nel Mar Cinese Meridionale. Il premier ha però sottolineato che le due parti continuano a confrontarsi sulla questione.

La Cina rivendica quasi tutto il Mar Cinese Meridionale come suo territorio sulla base di mappe storiche, incluse parti delle zone economiche esclusive di Malaysia, Filippine, Brunei, Taiwan e Vietnam. Nel 2016 un tribunale arbitrale internazionale ha dichiarato che la rivendicazione della Cina non ha basi di diritto internazionale, una sentenza che Pechino non riconosce.

