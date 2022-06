Le notizie di oggi: per la prima volta in due anni calano i profitti delle società asiatiche; Hong Kong cerca studenti da mettere in quarantena per celebrare il 1 luglio Covid-free; allevamento di pollame del nord della Thailandia sostituisce antibiotici e medicine con cannabis; il Pakistan si prepara al rientro dell’ex presidente Musharraf; decine di attivisti e pacifisti arrestati nel Giorno della Russia.

LIBANO - ISRAELE

In 15 anni mezzi militari israeliani hanno violato 22.111 volte lo spazio aereo libanese. Dal 2007 secondo Air Pressure 8231 caccia e 13102 droni (UAVs) hanno condotto incursioni nei cieli del Paese, con almeno 4 ore e 35 minuti di sorvolo per un totale di 3098 giorni. La ragione primaria è la “sorveglianza indiscriminata” della popolazione, dei messaggi, di chiamate e movimenti.

ASIA

I profitti delle società asiatiche scendono per la prima volta in sette trimestri. Gli utili a marzo sono diminuiti per il calo nella domanda, conseguenza dei lockdown in Cina per la politica “zero-Covid” e la diminuzione dei margini, legata all’aumento dei costi. Nelle prime 1500 grandi e medie società, i profitti cumulativi sono diminuiti del 3,2%. I margini netti medi sono attestati attorno 5,86%.

HONG KONG - CINA

Una scuola primaria di Hong Kong è in cerca di studenti da mettere in quarantena negli hotel, in previsione delle celebrazioni per l’anniversario del ritorno il 1 luglio. La notizia alimenta speculazioni su un “circuito chiuso” e altamente controllato, che consenta la visita di Xi Jinping o alti funzionari. Dalla pandemia di Covid-19, il presidente non ha mai lasciato la Cina continentale.

THAILANDIA

Una comunità agricola del nord della Thailandia ha avviato una sperimentazione in collaborazione con l’università di Chiang Mai. Gli allevatori di pollame hanno bandito antibiotici e medicinali, nutrendoli con prodotti a base di cannabis. I risultati mostrano un miglioramento della salute degli animali e della qualità di carne e uova. L’impresa intende ampliare l’offera con pollo arrosto.

PAKISTAN

Il Pakistan si prepara al rientro dell’ex presidente Pervez Musharraf, 79 anni, da tempo in esilio auto-imposto. Una aeroambulanza lo riporterà in patria dall’ospedale di Dubai dove è ricoverato da tre settimane per un aggravamento del quadro clinico, col consenso di familiari e medici. Il ministro della Difesa Khawaja Asif, un tempo forte oppositore, chiede che non vi siano “ostacoli” al ritorno.

RUSSIA

Oltre 50 persone sono state arrestate durante le celebrazioni per il Giorno della Russia nelle stazioni del metro di Mosca, grazie anche all’installazione delle nuove telecamere per il riconoscimento facciale. Tra di esse vi sono attivisti politici e umanitari, giornalisti e semplici cittadini sospettati di aver partecipato ad azioni di protesta contro la guerra in Ucraina.

TURKMENISTAN

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino il nuovo presidente del Turkmenistan, Serdar Berdymuhamedov, ringraziandolo per aver scelto come Mosca come sua prima visita ufficiale. La decisione, ha aggiunto, “sottolinea l’importanza strategica delle relazioni tra i nostri due Paesi”, i cui scambi commerciali nel primo trimestre del 2022 sono aumentati del 40%.