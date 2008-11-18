MEDIO ORIENTE-PAKISTAN-AFGHANISTAN

L’esplosone dei due conflitti in Medio Oriente e al confine tra Pakistan e Afghanistan in una settimana ha già creato almeno 250mila nuovi sfollati interni in due regioni che complessivamente a fine 2025 ne contavano già 24,6 milioni. Il dato emerge da un aggiornamento diffuso ieri dall’Unhcr a partire dalla situazione registrata nei propri campi. I numeri maggiori riguardano l’Afghanistan (115mila), l’Iran (100mila) e il Libano (58mila).

CINA

La Cina ha ridotto il suo obiettivo annuale di crescita economica a un intervallo tra il 4,5% e il 5%, il traguardo di espansione più basso dal 1991, mentre affronta sfide sia interne sia internazionali. È la prima volta che l’obiettivo viene abbassato da quando, nel 2023, era stato fissato a “circa il 5%”. Nel 2020 non era stato stabilito alcun obiettivo a causa della pandemia. I dettagli sono stati resi noti durante il più importante incontro politico della Cina, noto come le “due sessioni”, insieme alla pubblicazione di alcuni elementi del 15º Piano Quinquennale per la seconda economia più grande del mondo.

NEPAL

In Nepal 18,9 milioni di elettori stanno votando oggi per le attese elezioni che arrivano a sei mesi dalle proteste dei giovani che hanno portato alla caduta del governo di Sharma Oli. Dalle elezioni usciranno i 275 nuovi membri della Camera bassa del parlamento. Le urne si chiuderanno alle 17 ora locale, secondo la Commissione elettorale i risultati saranno annunciati entro 24 ore dall’inizio dello spoglio.

HONG KONG

Il tribunale di Hong Kong che sta processando gli organizzatori delle veglie in memoria del massacro di piazza Tiananmen ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale ha escluso dalla lista dei testimoni un accademico taiwanese chiamato a deporre in suo favore dell’attivista Chow Hang-tung. Secondo i giudici di Hong Kong, Ho Ming-sho - docente di sociologia alla National Taiwan University - mancherebbe di “indipendenza e obiettività” per aver in passato criticato il Partito Comunista Cinese.

COREA DEL SUD-FILIPPINE

Durante la sua visita a Manila il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha incontrato Ariel Galac, un lavoratore filippino che un tempo aveva rappresentato come avvocato. Nel 1992, Galac perse un braccio in un incidente in fabbrica in Corea e fu rimpatriato senza ricevere alcun risarcimento. Lee, allora avvocato per i diritti umani, lo aiutò a ottenere il riconoscimento delle cure mediche e il risarcimento per l’infortunio sul lavoro attraverso un nuovo processo. Lo stesso Lee subì una lesione permanente al braccio sinistro mentre lavorava come operaio adolescente, dopo che il braccio gli fu schiacciato da una pressa industriale.

GIAPPONE

Due romanzi inediti del premio Nobel giapponese Kenzaburo Oe (1935–2023), scritti prima del suo debutto ufficiale, sono stati scoperti e rappresentano ora le sue opere più antiche conosciute. La Facoltà di Lettere della University of Tokyo, che gestisce i manoscritti autografi di Oe, ha annunciato la scoperta il 2 marzo. I romanzi contengono molti dei motivi che avrebbero poi caratterizzato la sua scrittura, offrendo preziose indicazioni sulla formazione del mondo letterario di Oe. Entrambi saranno pubblicati nel numero di aprile della rivista letteraria Gunzo.

RUSSIA

Gli ecologisti russi hanno cercato di recarsi sulle rive della Moscova nel quartiere periferico Khimki della capitale russa per difendere il parco “Riserva dei lavoratori” dalle costruzioni di nuovi edifici previa eliminazione di molti alberi, trovando uno schieramento di automezzi della polizia, che aveva intercettato i messaggi degli attivisti sul canale social Beregnaš, “La nostra riva”, contrari alla costruzione anche dell’accademia sportiva Dinamo nella zona.