Le notizie del giorno: fonti giapponesi smentiscono la volontà della Russia di sostenere lo sviluppo nucleare della Corea del Nord. Seoul apre ai lavoratori del Tagikistan. Nuova ondata di arresti in Bangladesh contro i sostenitori dell'Awami League. In Sri Lanka una scimmia incolpata per il blackout nazionale. Trump ribadisce le affermazioni su Gaza.

CINA

Il numero di matrimoni in Cina è sceso di un quinto, passando da 7,68 milioni nel 2023 a 6,1 milioni nel 2024. Si tratta del più grande calo mai registrato, nonostante gli sforzi del governo di incoraggiare le giovani coppie a sposarsi e avere figli. La denatalità resta una delle preoccupazioni principali per Pechino: in base alle previsioni nel prossimo decennio circa 300 milioni di cinesi, un cifra corrispondente quasi all'intera popolazione degli Stati Uniti, andranno in pensione.

RUSSIA – COREA DEL NORD

La Corea del Nord ha intenzione di produrre diversi tipi di droni in collaborazione con la Russia, ha riferito un’emittente giapponese, confermando voci che circolavano da tempo. Si tratta di uno scambio parte dell’accordo tra Pyongyang e Moca, lo stesso in base al quale decine di migliaia di soldati nordcoreani sono stati inviati a combattere in Ucraina. Secondo le fonti giapponesi, però, la Russia è riluttante a fornire sostegno allo sviluppo di armi nucleari alla Corea del Nord.

RUSSIA

Secondo i calcoli dell’Accademia russa per l’Economia Popolare, lo scorso anno sarebbero tornati in Russia il 10% dei relokanty, i russi fuggiti all’estero dopo l’inizio della guerra e nel 2023, che si stimano in tutto in almeno 650 mila persone, molti dei quali hanno cambiato Stato di residenza in questi anni, e principalmente si sono recati in Georgia, Armenia, Kazakistan e Turchia. La propaganda di Stato afferma che ne sono tornati “più della metà”.

COREA DEL SUD – TAGIKISTAN

Il Centro di istruzione professionale della Corea del sud ha aperto dei corsi di preparazione in Tagikistan, per favorire la migrazione lavorativa qualificata, con programmi complessivi non solo di lingua e indicazioni di base alle varie professioni, ma anche per illustrare le tradizioni e la cultura coreana, da concludere con l’esame Employment Permit System che permette di ottenere un visto di lavoro per recarsi a Seul.

BANGLADESH

Le forze di sicurezza del Bangladesh hanno arrestato più di 1.300 persone come parte di un’operazione chiamata “caccia al diavolo” lanciata dal governo provvisorio in risposta ai disordini che si sono verificati negli ultimi giorni tra studenti e sostenitori dell’ex premier. La maggior parte degli arrestati sono persone che appartenevano all’Awami League, il partito dell’ex prima ministra Hasina. Il consigliere per gli affari interni del governo ha affermato che l’operazione non si fermerà finché non saranno catturati tutti i “diavoli”.

SRI LANKA

Il ministro dell’Energia dello Sri Lanka ha incolpato una scimmia per il blackout nazionale che si è verificato ieri su tutta l’isola. “Una scimmia è entrata in contatto con il trasformatore della nostra rete, causando uno squilibrio nel sistema”, ha dichiarato ai giornalisti Kumara Jayakody. I quotidiani locali e diversi utenti sui social hanno deriso le affermazioni e ricordato che per anni gli ingegneri avevano raccomandato di aggiornare le infrastrutture elettriche del Paese.

GAZA – USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ieri ha ribadito la controversa proposta di considerare Gaza un “grande sito immobiliare”, la cui riqualificazione potrebbe spettare ad altri Paesi del Medio Oriente. "Ma ci impegniamo a prenderne possesso, a prenderlo e ad assicurarci che Hamas non torni indietro. Non c'è niente in cui tornare. Il posto è un cantiere di demolizione", ha continuato. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha elogiato la proposta di Trump definendola "rivoluzionaria" e "creativa".