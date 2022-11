di Nirmala Carvalho

Sta suscitando polemiche la scelta della tonalità legata all'hindutva per le pareti di quasi 8mila nuove aule. Il Congress: "Pensino piuttosto ai 10mila bambini che non sono tornati in classe dopo la pandemia". Intanto anche il logo del G20 indiano del prossimo anno assomiglia a quello del Bjp.

Bengaluru (AsiaNews) - Nello Stato indiano del Karnataka il governo locale, guidato dal Bjp, vuole dipingere i muri delle aule scolastiche in vernice zafferano, il colore simbolo dei nazionalisti indù. L’intenzione è emersa durante la presentazione di un progetto che prevede la costruzione di 7601 nuove aule. Parlando con i giornalisti il ministro dell'Istruzione B.C. Nagesh ha dichiarato che “le nuove aule saranno di color zafferano, non per ideologia, ma perché lo hanno suggerito gli architetti”, anche se poi – di fronte alle polemiche - ha precisato che una decisione in proposito non è ancora stata presa. Da parte sua il capo del governo locale Basavaraj Bommai ha replicato alle critiche: “Che cosa c'è di sbagliato nel colorare di zafferano le pareti delle scuole quando questo colore è presente nella bandiera nazionale?”.

Il Congress - principale partito di opposizione in Karnataka - ha attaccato duramente il governo locale per questa scelta: “In tutto lo Stato mancano le infrastrutture scolastiche. Prima di dipingere di zafferano gli edifici il governo realizzi i servizi igienici, offra acqua potabile e strutture che attirino i bambini nelle scuole. In Karnataka più di 10 mila bambini non sono più rientrati nel sistema scolastico dopo il Covid. Crescono il lavoro minorile e i matrimoni precoci. E il governo anziché predisporre piani parla del colore delle pareti delle aule”.

Intanto fa discutere anche il logo ufficiale della prossima presidenza indiana del G20, svelato dal premier Narendra Modi proprio alla vigilia del vertice di Bali. I colori zafferano e verde utilizzati insieme a un fiore di loto mostrano una sorprendente somiglianza con il simbolo elettorale del Bharatiya Janata Party, il partito di governo. Il Congress si è lamentato di questa somiglianza sostenendo che Modi e il Bjp “non perdono nessuna occasione per promuoversi senza vergogna”. Il partito dei nazionalisti indù ha risposto accusando l’opposizione di non rispettare il loto come fiore nazionale indiano.