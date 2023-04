Le altre notizie di oggi: attacco israeliano a Homs. Kuala Lumpur disponibile a negoziare con Pechino sul Mar Cinese Meridionale. Il Giappone ha istituito l'Agenzia per i bambini e le famiglie. In Myanmar incontro tra i rappresentanti di alcune milizie etniche e la giunta golpista.

THAILANDIA

Ieri sera in Thailandia ha avuto luogo un evento per chiedere agli agricoltori di smettere di bruciare i campi per ridurre i livelli di inquinamento dell’aria. Droni con luci hanno volato nel cielo di Chiang Rai, distretto di Muang, formando le frasi: “Non riusciamo a respirare”, “Soffriamo di irritazioni agli occhi”, “Per favore, smettetela di bruciare”. Nelle ultime settimane il livello di polveri sottili (PM2,5) a Chiang Rai è salito a 194 microgrammi per metro cubo d'aria: il limite massimo per la sicurezza umana è di 50 mcg.

MALAYSIA

Kuala Lumpur è disponibile a negoziare con Pechino riguardo la disputa sul Mar Cinese Meridionale, ha fatto sapere l’agenzia stampa di Stato citando il primo ministro Anwar Ibrahim. La questione è stata sollevata con il presidente cinese Xi Jinping la scorsa settimana, perché la Malesia ha progetti di esplorazione energetica nell'area, rivendicata da Pechino. Negli ultimi anni le navi cinesi sono più volte passate vicino i giacimenti gestiti dalla compagnia petrolifera statale della Malaysia, Petronas.

MYANMAR

A fine marzo si sono tenuti colloqui “di pace” tra alcuni rappresentanti delle milizie etniche armate e la giunta golpista birmana, ma secondo gli esperti si tratta di una mossa di facciata perché nessuna delle milizie invitate alla conferenza è al momento in guerra contro i militari. Le discussioni si sono concentrate sulle elezioni proposte dal regime militare del Myanmar e sulla modifica della Costituzione del 2008.

GIAPPONE

Tokyo ha istituito l’Agenzia per i bambini e le famiglie allo scopo di ridurre la bassa natalità e “rendere il Giappone un Paese più a misura di bambino”. Il focus dell’Agenzia sarà sulle esigenze post-partum, i centri per l'infanzia e la distribuzione di assegni per l'educazione dei figli. Alle riunioni del Consiglio saranno inoltre invitati bambini, giovani e genitori, le cui opinioni verranno raccolte anche tramite social media.

ISRAELE – SIRIA

Ieri Israele ha lanciato raid aerei contro alcuni avamposti nella provincia siriana di Homs, ferendo almeno cinque soldati, ha comunicato il ministero della Difesa siriano. Si tratta del terzo attacco di questo tipo negli ultimi giorni. Secondo alcune fonti nelle zone colpite c’è una forte presenza di milizie legate a Hezbollah e all’Iran, la cui influenza in Siria è cresciuta dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011.

RUSSIA

Dal portale ufficiale russo Gosuslugi, “Servizi di Stato”, è stata tolta la funzione “Cancella cronologia”, di cui non appare più neanche il comando, per decisione del ministero della digitalizzazione, e l’unico modo per cancellare le proprie ricerche sarà l’esplicita richiesta al centro servizi tecnologici del sito, per meglio controllare tutti gli utenti.

KAZAKISTAN

La polizia della regione del Kazakistan settentrionale ha iniziato a fare controlli e perquisizioni dopo la diffusione in rete di video del cosiddetto “Consiglio del Popolo” delle città russofone di Petropavlovsk e altre vicine, in cui si lanciano appelli “ai lavoratori” istigando alla ribellione contro il “regime vigente delle corporazioni di Astana”.