MYANMAR

Il regime militare del Myanmar ha annunciato di aver lanciato un censimento pilota in 20 municipalità, senza specificare quali, in vista di possibili elezioni nel 2024. Si tratta di una mossa che secondo gli osservatori servirà ad aumentare il controllo dell’opposizione e che potrebbe colpire migliaia di dipendenti pubblici, medici e insegnanti che non sono tornati al lavoro per protesta dopo il colpo di Stato del febbraio 2021 che ha dato inizio a una guerra civile. La giunta militare ha riconosciuto di non controllare alcune aree del Paese.

MALAYSIA

Un’impennata nel numero di casi di malaria sta generando preoccupazione tra gli esperti sanitari della Malaysia, che dal 2018 al 2021 non aveva registrato nessuna infezione. Quest’anno sono invece già stati superati gli oltre 400 casi del 2022: a giugno sono stati registrati 215 casi nel Kelantan e 840 casi nel Sabah, mentre lo Stato di Terengganu ha segnalato 26 casi. Secondo gli esperti la colpa è da attribuire all’aumento delle temperature e al disboscamento.

INDONESIA – CINA

Questa mattina il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha inaugurato il primo treno ad alta velocità del Paese, costruito grazie agli aiuti da parte della Cina e che collega la capitale Jakarta alla città di Bandung. Il progetto, costato 7,3 miliardi di dollari ma che sarebbe dovuto costare 5,5 miliardi inizialmente, rientra nella Belt and Road Initiative. Il presidente “Jokowi” spera di estendere la ferrovia in futuro per raggiungere le principali città come Kertajati, Yogyakarta, Solo e Surabaya.

GIAPPONE

Originariamente progettato per tenere gli animali lontani dalle fattorie, il lupo robot “Monster Wolf” è diventato un alleato della autorità giapponesi per scacciare gli orsi dai centri urbani. Gli attacchi da parte degli orsi sono aumentati a un ritmo allarmante, secondo gli esperti, a causa dell’abbandono dei villaggi rurali: con la scomparsa dei terreni agricoli che facevano da cuscinetto tra gli orsi e gli umani, gli animali si sono trasferiti nei boschi incolti più vicino alle città, abituandosi alle luci intense e ai rumori forti e alla presenza degli esseri umani.

COREA DEL SUD

Un programma di assistenza finanziaria per coprire i costi del congelamento degli ovociti, lanciato dal governo metropolitano di Seoul per combattere la denatalità, ha ricevuto un notevole interesse da parte delle donne non sposate. Secondo un sondaggio il 69,8% delle donne non sposate e il 64% delle donne sposate hanno espresso l’intenzione di congelare i propri ovuli. Il sussidio andrebbe a coprire circà metà delle spese iniziali.

TURCHIA – IRAQ

Le forze di sicurezza curde hanno affermato di aver compiuto una serie di attacchi nel nord dell’Iraq contro obiettivi curdi in risposta a un attacco suicida contro un edificio governativo nella capitale Ankara da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), considerato un gruppo terroristico dalla Turchia. L'esercito ha intensificato i bombardamenti aerei contro le basi irachene a Gara, Hakurk, Metina e Qandil colpendo grotte, rifugi e depositi.

RUSSIA

In oltre venti città della Russia si sono tenute manifestazioni commemorative dei capi della Wagner morti nell’incidente aereo, Evgenij Prigožin e Dmitrij Utkin, sollecitate dai social della compagnia che hanno dichiarato il 1° ottobre Giornata della Memoria dei due fondatori defunti, e hanno suggerito anche dei flashmob su sfondi di paesaggi alla frontiera ucraina.

TURKMENISTAN - BIELORUSSIA

L’agenzia Turkmen News ha denunciato la rete organizzata dagli studenti turkmeni in Bielorussia, che per soldi aiutano a entrare illegalmente in Polonia le persone provenienti dal Medio Oriente e dall’Asia centrale. Alcuni di essi sono stati arrestati e rimpatriati, e il ministro dell’istruzione di Minsk, Aleksandr Bakhanovič, ha diffuso a tutti un avviso di vigilanza.