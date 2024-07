di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Nell’ultimo anno, in Bangladesh si sono verificati 1.045 casi di violenze, torture e oppressioni contro minoranze religiose ed etniche, che hanno provocato la morte di 45 persone. Questi dati sono state diffusi dal Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Parishad durante una conferenza stampa al National Press Club di Dhaka il 9 luglio. All’evento è stato diffuso il rapporto sulla violenza e la persecuzione delle minoranze etnico-religiose nel Paese, basato sull'analisi dei media dal luglio 2023 al giugno 2024, presentato dall'avvocato Rana Dasgupta, segretario generale dell’organizzazione. Alla conferenza sono intervenuti alcuni leader indù, buddhisti e cristiani.

Il rapporto rileva che il 70-75% delle violenze contro le minoranze è centrato sull'accaparramento delle terre, spesso sotto l'influenza di vari partiti politici e con la connivenza di agenzie governative. Durante la conferenza stampa, Rana Dasgupta ha affermato che questi incidenti sono solo una parte della violenza organizzata. Ha dichiarato: "Un esame comparativo della violenza comunitaria negli anni passati mostra che l'incidenza della violenza non è cambiata molto nemmeno oggi. All'epoca delle elezioni del 1970, la popolazione di minoranza era circa il 19%. Ora è scesa all'8,6%. Lo spazio per la libera pratica religiosa è stato completamente ristretto. Gli eventi religiosi vengono organizzati sotto la sorveglianza della polizia”.

Guardando i dati emersi dal rapporto, ai 45 omicidi segnalati, si aggiungono anche 10 tentativi di omicidio e 36 minacce di morte. Un totale di 479 persone che sono state aggredite, maltrattate fisicamente o ferite. Sono state richieste inoltre estorsioni a 11 persone. Si sono verificati 102 episodi di attacchi, vandalismo, saccheggi o incendi dolosi a residenze e aziende, e 47 episodi di invasione di terreni o proprietà. 45 sono stati i casi di occupazione di terre, attività di sfratto e minacce, e 11 gli episodi di minacce o tentativi di emigrazione forzata. Sono stati registrati 25 episodi di stupro di gruppo. Inoltre, si sono verificati 12 episodi di rapimento, sparizione e conversione forzata. Otto persone sono state arrestate con l'accusa inventata di blasfemia. Durante le ultime elezioni parlamentari, si sono verificati 32 episodi di violenza comunitaria e cinque incidenti durante le elezioni amministrative.

Dasgupta ha denunciato che le forze fondamentaliste stanno diffondendo la loro influenza in tutti i settori, compresi lo Stato, il governo, l'amministrazione, la politica e la società. Stanno rendendo la comunità minoritaria più insicura e diffidente, costringendola a lasciare il Paese. Il cattolico Nirmol Rozario, presidente del Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, ha chiesto l'attuazione delle promesse elettorali contenute nel manifesto della Bangladesh Awami League, tra cui la formazione di una commissione nazionale per le minoranze per prevenire la persecuzione delle minoranze e la formulazione di una legge per garantire loro una protezione speciale. "La persecuzione delle minoranze religiose diminuirà se il governo del Bangladesh realizzerà il suo manifesto per le minoranze", ha dichiarato. Rana Dasgupta ha inoltre sottolineato anche la necessità di formare una Commissione nazionale per le minoranze per prevenire la loro persistente persecuzione, come peraltro promesso nel manifesto elettorale della Lega Awami.