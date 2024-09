Le notizie di oggi: nel Manipur attacco a colpi di droni esplosivi da parte dei Kuki contro le forze di sicurezza. L’Onu ha avviato la campagna di vaccinazione anti-polio a Gaza. Il ministro giapponese della Difesa punta a uno stanziamento record di fondi per il prossimo anno fiscale. Si rafforzano i rapporti della Cina col Turkmenistan per le consegne di gas.

TAIWAN - CINA

Oltre 800 cittadini di Taiwan sono “scomparsi” negli ultimi 10 anni in Cina, che ha a lungo usato le sparizioni forzate per mettere a tacere e controllare dissidenti e attivisti per i diritti. I dati dell’Associazione per i diritti umani di Taiwan e di altre ong hanno mostrato che 857 cittadini di Taiwan sono “scomparsi con la forza o arrestati arbitrariamente”. Fra questi l’editore Li Yanhe, l’attivista democratico Lee Ming-cheh e l’uomo d'affari Lee Meng-Chu.

INDONESIA

Jakarta sta intensificando le misure di sicurezza per l’arrivo di papa Francesco dal 3 al 5 settembre, prima tappa del tour di 12 giorni in Asia, con cecchini schierati e migliaia di ufficiali lungo le strade. L’Indonesia, nazione musulmana più popolosa al mondo, parla di schieramento imponente, con addestramenti anche per “lo scenario peggiore” come terrorismo, manifestazioni e terremoti. Molto attesa la vista alla moschea Istiqlal per rilanciare l’armonia interreligiosa

INDIA

Miliziani nel Manipur hanno colpito ieri le forze di sicurezza, usando droni per sganciare esplosivi alla periferia della capitale Imphal, in una “significativa escalation” di violenza nello Stato del nord-est. Una donna di 31 anni è stata uccisa e sei persone , in quello che la polizia ha definito “attacco senza precedenti” da parte dei “cosiddetti ribelli kuki” (cristiani, in lotta dal maggio 2023 con gli indù Meitei).

GAZA

Onu e Autorità sanitaria palestinese hanno avviato ieri la vaccinazione anti-polio di oltre 640mila bambini a Gaza . Operazione possibile per la pausa nei combattimenti di otto ore per tre giorni consecutivi, concordata da Israele e Hamas. Il primo ciclo dovrebbe completarsi in due settimane. I medici hanno contrassegnato i bambini che hanno ricevuto le gocce con penna sulle dita.

GIAPPONE

Il ministero giapponese della Difesa preme per uno stanziamento record di fondi per il prossimo anno fiscale, per rafforzare le capacità militare in una fase di tensione regionale, soprattutto con Cina e Corea del nord. L’obiettivo è ottenere fino a 76 miliardi di dollari, con un aumento del 10,5% rispetto all’anno in corso. Fra gli obiettivi un nuovo sistema di racking di intelligence satellitare.

UZBEKISTAN - AFGHANISTAN

Nella città di Termez, vicina alla frontiera tra Uzbekistan e Afghanistan, è stato inaugurato il grande centro commerciale internazionale Termez. Un’apertura giunta tre mesi dopo l’accordo firmato tra i due Paesi, alla presenza del primo ministro di Taškent, Abdulla Aripov, e quello di Kabul, Abdul Gani Barodar e vari esponenti dei governi di Azerbaigian, Kirghizistan e Kazakistan.

CINA - TURKMENISTAN- RUSSIA

Il blocco del progetto del gasdotto “Forza della Siberia-2” con la Russia sta rafforzando i rapporti della Cina col Turkmenistan per le consegne di gas, che già superano quelle russe per introiti complessivi. Il Paese dell’Asia centrale è diventato primo fornitore di Pechino nel 2024, con esportazioni per 5,67 miliardi di dollari; Mosca è a 4,69 miliardi, con prospettive di grande crescita.