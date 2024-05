Le notizie di oggi: attacco incendiario dei coloni alla sede dell'agenzia Onu per i profughi palestinesi a Gerusalemme, chiuso l'edificio per motivi di sicurezza. Tra settembre e ottobre le elezioni presidenziali nello Sri Lanka. Seoul apre ai medici stranieri negli ospedali per far fronte allo sciopero, polemiche su un post razzista sul web. Gazprom svende alcune proprietà a Mosca per compensare le perdite.