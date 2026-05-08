Le notizie di oggi: prima vittima del 2026 in Giappone per l’attacco di un orso. Due cittadini di Singapore in isolamento dopo aver viaggiato sulla nave da crociera MV Hondius, epicentro del focolaio di Hantavirus. Sei morti, fra cui due bambini, nel nord-ovest del Pakistan dopo che un colpo di mortaio ha investito un mercato. Pechino condanna a morte due ex-ministri della Difesa.

INDONESIA

I soccorritori in Indonesia hanno ingaggiato una lotta contro il tempo per recuperare almeno 20 escursionisti dispersi in seguito all’eruzione improvvisa questa mattina di un vulcano sul Monte Dukono. Al momento si registrano tre vittime ufficiali (due stranieri e un locale), ma vi sarebbero anche diversi feriti fra i quali almeno nove sono turisti da Singapore. Finora non è stato possibile recuperare i cadaveri. Secondo il Volcanological Survey of Indonesia il Monte Dukono, fra i più attivi dell’arcipelago e popolare meta per turisti ed escurionisti, è esploso alle 07:41 ora locale, inviando una colonna di cenere di 10 km nel cielo.

GIAPPONE

Le autorità giapponesi hanno confermato oggi il primo attacco mortale ad opera di un orso del 2026, mentre la polizia starebbe indagando anche su altri due possibili casi. Secondo quanto riferisce il ministero dell’Ambiente, la vittima è una donna di 55 anni morta il 21 aprile scorso nella prefettura di Iwate, nel nord del Paese. Nel 2025, il Giappone ha visto un’ondata record di attacchi mortali di orsi, con 13 persone uccise.

SINGAPORE

Due residenti di Singapore a bordo della nave da crociera MV Hondius, focolaio di un’epidemia di Hantavirus che preoccupa le autorità sanitarie mondiali facendo registrare tre decessi e otto contagi (almeno sinora), sono stati isolati e sottoposti e test per il virus. Lo riferisce la Candable Diseases Agency (Cda), secondo cui le due persone si trovano presso il Centro nazionale per le malattie infettive (Ncid). Un cittadino 67enne avrebbe lievi sintomi di raffreddore ma il quadro generale è buono, mentre la seconda persona - un residente permanente di 65 anni - non presenta sintomi. I due erano a bordo quando ha lasciato il porto argentino di Ushuaia il Primo aprile.

LIBANO - ISRAELE - USA

Una terza sessione di incontri tra Israele e Libano prevista per il 14 e 15 maggio a Washington, nel tentativo di raggiungere un difficile accordo di pace fra i due Paesi. Lo ha annunciato ieri un funzionario statunitense, per un nuovo vertice fra nazioni che non intrattengono relazioni diplomatiche ma si sono già incontrare in due occasioni di recente, il 14 e 23 aprile scorsi, nel tentativo di siglare una tregua duratura. Da inizio marzo gli attacchi israeliani in Libano hanno causato oltre 2.700 morti, più di 8.200 feriti e un milione di sfollati.

PAKISTAN

Sei persone, tra cui due bambini, sono state uccise da un colpo di mortaio che ha centrato un mercato in una zona teatro di tensioni nel nord-ovest del Pakistan. Teatro dell’attacco l’area di Thall, nel distretto di Hangu, provincia di Khyber Pakhtunkhwa al confine con l’Afghanistan, poco distante da ex aree tribali autonome. L’esplosione ha anche ferito 13 persone, tre delle quali risultano in condizioni critiche con un bilancio delle vittime che potrebbe aumentare.

CINA

Gli ex ministri della Difesa Wei Fenghe e Li Shangfu sono stati entrambi condannati a morte, con pena sospesa per due anni, al termine di un processo avviate per accuse di corruzione. Lo riferisce la Xinhua, sottolineando la gravità dell'epurazione nell’esercito. Li era stato sospettato di ricevere “enormi somme di denaro” in tangenti e di corruzione, oltre a non aver adempiuto “alle responsabilità politiche”. Una condanna a morte con pena sospesa in Cina viene in genere commutata in ergastolo se l’autore non commette alcun crimine durante il periodo di sospensione.

SIRIA - AUSTRALIA

Tre donne, cittadine australiane con legami col gruppo jihadista Stato Islamico, sono state arrestate al ritorno in Australia dopo anni di detenzione in Siria. La polizia ha fermato due di loro - Kawsar Abbas, 53 anni, e Zeinab Ahmed, 31 anni - all’arrivo a Melbourne. Janai Safar, 32 anni, è stata prelevata dopo l’atterraggio a Sydney. Una quarta donna nel gruppo, che comprende anche nove bambini, è libera. Il tema del loro ritorno è oggetto di scontro nel Paese e il governo ha già detto che non intende fornire aiuti. I bambini - dai sei anni all’adolescenza - devono ricevere supporto psicologico ed essere valutati per una possibile radicalizzazione.

RUSSIA

I collaboratori della dogana di San Pietroburgo hanno bloccato 12 tonnellate di rimesse di 28 libri di letteratura infantile importata dall’estero, della casa editrice inglese Usborne. I volumi sono ritenuti di “contenuto estremistico” in quanto trattano di corpo umano, animali, Santa-Klaus, dinosauri, Pasqua e Natale, nonché raccolte di puzzle e guide a racconti per bambini, senza spiegare in che senso questi testi possano essere considerati estremistici.