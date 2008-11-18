Le notizie di oggi: petroliera kuwaitiana in fiamme dopo attacco iraniano al largo di Dubai. Israele ha approvato la controversa legge che introduce lapena di morte per il terrorismo palestinese, ong per i diritti umani ricorreranno a Corte Suprema. Nuovi attacchi del Pakistan in Afghanistan. A Pechino è nata la World Data Organization per la cooperazione sull'economia digitale. A Bangkok in novembre il primo "song contest" asiatico promosso dall'Eurovision.

INDONESIA

L’Indonesia a partire da oggi ridurrà il suo programma di pasti scolastici gratuiti per far fronte alle pressioni sul bilancio causate dalla guerra in Medio Oriente e dall’impennata dei prezzi del petrolio. L’iniziativa fortemente voluta dal presidente Prabowo Subianto fornisce pasti a circa 60 milioni di bambini e a donne incinte e in fase di allattamento. I ministri e Prabowo hanno deciso di ridurre il programma da sei a cinque giorni alla settimana nelle scuole primarie e secondarie. Secondo il governo la misura farà risparmiare circa 40mila miliardi di rupie (2,3 miliardi di dollari ndr).

GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Una petroliera kuwaitiana che trasportava milioni di barili ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un drone iraniano mentre era ormeggiata a Dubai: i 24 membri dell’equipaggio sono al sicuro e l’incendio sarebbe sotto controllo. Nella notte sono stati segnalati nuovi attacchi incrociati in Israele e in Iran, con alcune zone di Teheran rimaste temporaneamente senza elettricità. Sul fronte diplomatico si moltiplicano le informazioni contraddittorie: secondo alcune indiscrezioni il presidente statunitense Trump avrebbe detto agli alleati che sarebbe disposto a chiudere la guerra anche senza la riapertura immediata dello stretto di Hormuz.

PAKISTAN-AFGHANISTAN

Mentre Islamabad è impegnata nella mediazione sul conflitto in Iran, sul fronte con l’Afghanistan il suo esercito ha ripreso a pieno regime la campagna militare contro i talebani dopo la tregua proclamata in occasione della festività islamica dell’Eid el Fitr. Fonti di Kabul parlano di altri 18 tra morti e feriti nelle ultime ore in bombardamenti nella provincia di Kunar.

ISRAELE

La Knesset ha approvato ieri la controversa legge che introduce la pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania condannati per aver compiuto attacchi terroristici mortali. I parlamentari hanno votato 62 a 47 per rendere l’impiccagione la pena standard per i residenti della Cisgiordania condannati per atti terroristici mortali dai tribunali militari. Sebbene i giudici possano optare per l’ergastolo in presenza di “circostanze speciali” definite in modo vago, la pena di morte sarebbe altrimenti obbligatoria e verrebbe eseguita entro 90 giorni dalla sentenza. Il provvedimento è stato fortemente voluto dal ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra, Itamar Ben Gvir. Le associazioni israeliane per i diritti umani hanno annunciato il ricorso alla Corte Suprema sottolineando il carattere discriminatorio del provvedimento che non si applica ai cittadini israeliani responsabili di atti di terrorismo.

CINA

È stata lanciata ieri ufficialmente a Pechino la World Data Organization (WDO), la prima organizzazione internazionale dedicata allo sviluppo e alla governance dei dati. Basata nella capitale cinese, opera come piattaforma non governativa per dialogo, regole e cooperazione globale. La sua missione è ridurre il divario digitale, valorizzare i dati e sostenere l’economia digitale. I dati sono cruciali per affrontare sfide globali, ma persistono forti disuguaglianze tra Paesi. La WDO mira quindi a migliorare accesso, capacità e benefici della digitalizzazione a livello globale.

THAILANDIA

L’Eurovision Song Contest lancerà quest’anno anche un’edizione asiatica del suo show. Le emittenti di 10 Paesi della regione - Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Laos, Malaysia, Nepal, Filippine, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam - hanno già aderito all’iniziativa, ma secondo il sito del concorso altri sarebbero in arrivo. I Paesi ospiteranno le proprie selezioni nazionali, prima della finale a Bangkok, che sarà trasmessa in diretta il 14 novembre.

RUSSIA

La società Apple, su richiesta dell’agenzia di controllo Roskomnadzor, ha eliminato dal segmento russo di Apple Store alcuni popolari servizi Vpn come Streisand, V2Box, v2RayTun e Happ-Proxy Utility, che continueranno a funzionare per chi li ha scaricati, ma senza più ricevere gli aggiornamenti, in quanto forniscono “contenuti illegali in Russia” e di fatto permettono di aggirare molti blocchi e divieti alle piattaforme indesiderate in Russia.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan sta utilizzando il sistema Ufed (Universal Forensic Extraction Device), di produzione israeliana, per estrarre i dati personali dagli apparecchi mobili, comprese le storie delle chiamate, dei messaggi, video e fotografie, come risulta dal processo all’attivista Bagdat Togysbaev della regione del Turkestan, arrestato dalla polizia per critiche alle autorità, e appropriazione dei suoi dati social e messaggi delle chat mentre era detenuto in questura.