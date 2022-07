Le altre notizie del giorno: Israele revoca la lcienza permanente a sei scuole palestinesi di Gerusalemme est. Premie della Papua Nuova Guinea rinvia l'annunciuo dei risultati delle elezioni. Fuga dal pubblico impiego a Hong Kong. In Uzbekistan il presidente decreta 30 giorni di raccolta intensiva del cotone per salvare il raccolto dal grande caldo.

PAKISTAN

Con un aumento del 3,68% in una sola settimana, l’inflazione in Pakistan ha raggiunto livelli mai registrati. Sulla spinta dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari il Sensitive Price Index, che raffronta il costo della vita a quello di un anno prima, ha raggiunto quota 37.67%. Appare sempre più lontano il tasso dell’11,5% fissato dal governo di Islamabad come obiettivo per l’anno fiscale 2023.

ISRAELE-PALESTINA

Il ministero dell’Educazione israeliano ha revocato la licenza permanente a sei scuole palestinesi di Gerusalemme est. È stata sostituita da un permesso di un anno durante il quale dovranno emendare i loro testi scolastici che inciterebbero all’odio verso Israele. La mossa è criticata da parte araba come un tentativo di eliminare il programma di studi palestinese a favore della versione israeliana, che elimina i riferimenti all'occupazione.

PAPUA NUOVA GUINEA

Il primo ministro della Papua Nuova Guinea James Marape ha rinviato al 5 agosto la diffusione dei risultati delle elezioni tenutesi il 22 luglio e che dovevano essere diffusi ieri. Marape ha motivato la scelta con le “eccezionali circostanze” in cui si è svolto il voto, accompagnato da scontri con decine di vittime. Sui 118 seggi in palio finora solo 35 sono stati assegnati.

HONG KONG

A Hong Kong ben 3.734 dipendenti pubblici si sono dimessi dal loro posto di lavoro nell'anno 2021-22 secondo i dati forniti dall’Ufficio del Servizio Civico (CSB). Gli esodi sono stati più del doppio del totale rispetto all'anno precedente e il numero più alto dal passaggio alla Cina del 1997. Il fenomeno è legato alla “dichiarazione di fedeltà” che gli impiegati pubblici devono sottoscrivere ai sensi della famigerata Legge sulla sicurezza nazionale.

FILIPPINE

L’atleta filippino EJ Obiena che la settimana scorsa ha vinto una storica medaglia di bronzo nel salto con l’asta ai campionati mondiali di Eugene, negli Stati Uniti, ha deciso di devolvere il premio in denaro a lui destinato dalla sua federazione a Lydia de Vega, un’ex velocista filippina già primatista asiatica sui 100 metri, che sta lottando con un tumore. Ai 250mila pesos ricevuti (circa 4500 euro) aggiungerà una cifra equivalente raccolta dal suo staff.

UCRAINA-RUSSIA

Le varie giurisdizioni della Chiesa Ortodossa e Greco-cattolica ucraina hanno celebrato il 28 luglio la festa del Giorno del Battesimo della Rus’ di Kiev, onorando il principe Vladimir di Kiev “uguale agli apostoli, nato in Volynia” e ponendo l’accento sul suo ruolo di “fondatore della statualità ucraina”, unendo la solennità religiosa con quella civile. In Russia invece il battesimo è celebrato come la festa “dei grandi territori della Russia storica”.

UZBEKISTAN

Il presidente dell’Uzbekistan Mirziyoyev ha dichiarato che verranno effettuati “30 giorni intensivi” di raccolta del cotone per salvare la stagione, di fronte alle anomale temperature che si mantengono in media al di sopra dei 43 gradi da oltre dieci giorni, a causa dei cambiamenti climatici che impongono un “diverso approccio alla produzione”.