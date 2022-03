Le altre notizie del giorno: commercio tra Russia e Cina cresce del 38,5% a gennaio e febbraio. Continua scontro tra patriarchi ortodossi di Mosca e Alessandria. Nuove sanzioni sudcoreane contro Mosca. Più di 100 profughi Rohingya trovati affamati in una spiaggia indonesiana. Iran critica interferenze russe nei negoziati per accordo nucleare con gli Usa. Export di grano indiano a livelli record.

RUSSIA

Ieri in diverse città del Paese si sono svolte manifestazioni di protesta molto numerose contro la guerra in Ucraina. Le autorità hanno arrestato oltre 3mila persone. Tra loro anche l’attivista 80enne Svetlana Gannuškina, fermata vicina al Cremlino insieme ad altri membri della storica organizzazione umanitaria Memorial. Fermato anche un sacerdote ortodosso a Karabanovo.

CINA-RUSSIA

Nei primi due mesi del 2022 l’interscambio commerciale sino-russo è cresciuto in un anno quasi del 40%, raggiungendo i 26,4 miliardi di dollari. Il dato non tiene però ancora conto degli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina.

RUSSIA-EGITTO

Il patriarca di Mosca Kirill ha esortato quello di Alessandria Theodoros “ a rivedere le proprie decisioni e a smettere di sostenere lo scisma dell’Ucraina”. Il capo degli ortodossi russi chiede poi il ritiro della minaccia di ridurre allo stato laicale Leonid, l’esarca russo per l’Africa. Kirill si è anche lamentato che “da otto anni si sta compiendo una strage di persone in Donbass, ma il mondo non dice niente”.

COREA DEL SUD

Seoul ha imposto oggi il divieto di transazioni con la Banca centrale russa e prepara l’adozione di nuove sanzioni contro l’aggressione compiuta da Mosca nei confronti dell’Ucraina. La decisione, dicono le autorità sudcoreane, è in linea con le misure punitive decise dagli Usa e dai suoi alleati.

INDONESIA

Più di 100 profughi Rohingya trovati affamati in una spiaggia della provincia nordoccidentale di Aceh. Membri del gruppo etnico di fede islamica cercano di raggiungere l’Indonesia con mezzi di fortuna. Abbandonano i campi di accoglimento del Bangladesh, dove arrivano in fuga dal Myanmar per sfuggire alla repressione dei militari.

IRAN

Negoziatori di Teheran criticano “l’interferenza” russa nelle trattative per il ripristino dell’accordo nucleare tra la Repubblica islamica e le potenze mondiali. Mentre un’intesa sembra a portata di mano, gli iraniani considerano “non costruttivo” l’intervento russo. Mosca chiede una garanzia scritta che gli Usa non sanzioneranno la sua cooperazione con l’Iran.

INDIA

Le previsioni indicano che quest’anno l’India esporterà sette milioni di tonnellate di grano, un quantitativo record per il secondo produttore mondiale del cereale. Con prezzi crescenti dei prodotti agricoli a causa del conflitto russo-ucraino, Delhi si aspetta di conquistare nuove fette di mercato estero.