Le notizie del giorno: dopo la Corea del Nord Putin è arrivato in Vietnam, legami storici tra i due Paesi. Nel conteso Mar Cinese Meridionale le Filippine accusano la Guardia Costiera cinese di agire "come pirati", abbordando le navi armati di coltelli. In India si moltiplicano i colpi di calore per l'ondata di caldo record. Nello Xinjiang secondo HRW cambiati nomi di villaggi per eliminare la cultura uigura.

IRAN



Un tribunale rivoluzionario di Ahvaz ha condannato Yasin Mousavi, cristiano iraniano convertito, a 15 anni di carcere. L’accusa riguarda l’“appartenenza a gruppi che mirano a turbare la sicurezza nazionale" e di "propaganda contro la Repubblica islamica attraverso la promozione del cristianesimo sionista”. Sebbene i cristiani siano riconosciuti come minoranza religiosa in Iran, le autorità trattano duramente coloro che si convertono dall'Islam al Cristianesimo.



RUSSIA - VIETNAM



Il Presidente russo Vladimir Putin è arrivato nella capitale vietnamita Hanoi per la seconda tappa di un tour nell'Asia orientale. Il viaggio, che arriva dopo l'incontro in Corea del Nord con Kim Kong-un, viene interpretato come una dimostrazione del sostegno diplomatico di cui la Russia ancora gode in questa regione. Il Vietnam apprezza ancora i legami storici con la Russia, anche se sta lavorando per migliorare le sue relazioni con l'Europa e gli Stati Uniti.



FILIPPINE - CINA

Le Filippine hanno accusato la Guardia Costiera cinese di agire "come i pirati", affermando che personale armato di coltelli e lance ha abbordato le loro navi di rifornimento a Second Thomas Shoal nell'ultimo scontro nel conteso Mar Cinese Meridionale. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, generale Romeo Brawner, ha dichiarato che l'incidente è avvenuto il 17 giugno mentre i soldati filippini cercavano di rifornire i marinai di stanza sulla Sierra Madre.

ISRAELE - STATI UNITI



Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu accusa gli Stati Uniti di trattenenere gli invii di armi, rallentando l'offensiva israeliana a Rafah, dove i combattimenti hanno esacerbato la già terribile situazione umanitaria per i palestinesi. Il presidente Joe Biden ha ritardato la consegna di un unico carico di bombe pesanti a maggio a causa delle preoccupazioni per l'uccisione di civili. Nel frattempo si acuiscono le divisioni tra il governo e l'esercito israeliano, il cui portavoce ha riconosciuto che "Hamas è un'idea e può essere sconfitto solo da un'alternativa politica".

INDIA

L'India ha registrato più di 40mila casi di sospetto colpo di calore, mentre una prolungata ondata di caldo ha ucciso più di 100 persone in tutto il Paese, mentre alcune zone del nord-est sono state colpite da inondazioni a causa delle forti piogge, hanno dichiarato le autorità. Miliardi di persone in tutta l'Asia sono alle prese con il caldo estremo di quest'estate, per quella che è una delle più lunghe ondate di calore mai registrate.

CINA



Secondo Human Rights Watch (HRW), la Cina ha cambiato i nomi di centinaia di villaggi nella regione dello Xinjiang con l'obiettivo di cancellare la cultura musulmana uigura. Parole come "sultano" e "santuario" stanno scomparendo dai nomi dei luoghi - per essere sostituite da termini come "armonia" e "felicità", secondo la ricerca, che si basa sui dati pubblicati dalla Cina stessa. L'ambasciata cinese a Londra ha negato le accuse.



ARMENIA - GEORGIA



La compagnia delle “Ferrovie del Caucaso meridionale” ha annunciato che il 24 giugno sarà inaugurato il collegamento per i passeggeri sulla linea Erevan-Batumi tra Armenia e Georgia, molto desiderato per raggiungere la spiaggia dell’Adžaria, la zona turistica georgiana, e anche la prima tratta ristabilita dopo la riapertura delle comunicazioni ferroviarie tra i due Paesi.

RUSSIA - AFGHANISTAN



Alcune regioni della Russia, soprattutto il Tatarstan e la Cecenia, stanno proponendo posti di lavoro a migranti dall’Afghanistan, in particolare a Kazan si conta sui tatari afghani dopo i pronunciamenti del governo sulla cancellazione della qualifica di “terroristi” ai talebani, anche se rimangono le preoccupazioni per la xenofobia dilagante in Russia contro gli asiatici.