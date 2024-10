di Shafique Khokhar

Nato per volontà dell'arcivescovo Joseph Arshad il torneo diocesano è giunto alla sua quinta edizione coinvolgendo 14 squadre delle diverse parrocchie. Un segno dell'attenzione per i giovani nella convinzione che anche lo sport possa aiutare le minoranze a uscire dai margini della società pakistana.

Rawalpindi (AsiaNews) - Sebbene il talento sportivo possa essere in parte donato da Dio, sappiamo tutti bene l’importanza di coltivarlo attraverso un processo ben strutturato. Anche i giovani pakistani sono innegabilmente talentuosi, fisicamente capaci e mentalmente forti in vari sport. Tuttavia, gli sforzi per rilanciare e promuovere lo sport nel Paese spesso vacillano a causa dei vincoli finanziari, della mancanza di trasparenza e dell'assenza di una politica sportiva nazionale che si allinei alle aspirazioni dei giovani. Ed è una questione che tocca in maniera particolare i giovani cristiani, che in quanto minoranza devono spesso affrontare ulteriori sfide. Nonostante il loro talento, la mancanza di risorse li lascia spesso demotivati. Per affrontare questo problema, dal 2020, l’arcivescovo di Islamabad-Rawalpindi, mons. Joseph Arshad, ha lanciato l’iniziativa di un torneo diocesano di cricket tra tutte le chiese della diocesi che è giunto quest’anno alla sua quinta edizione.

I giovani sono una priorità dell’azione pastorale di mons. Arshad: per loro ha istituito una CSS Accademy (l’istituzione scolastica che prepara all’esame di Stato ndr), dotandoli degli strumenti per prepararsi agli esami di concorso ed eccellere nella loro vita accademica e professionale. Ed è guardando alla crescita complessiva della persona che si inserisce anche l’attenzione allo sport. In una società in cui i cristiani devono spesso affrontare tabù sociali ed emarginazione, lo sport può essere un potente strumento per rompere le barriere e cambiare mentalità. Impegnandosi nello sport, i giovani cristiani non solo costruiscono resilienza e fiducia in se stessi, ma sfidano anche i pregiudizi, contribuendo a rimodellare le percezioni della società.

Il campo da cricket della St. Mary's Academy Girls si è animato così di emozioni per la quinta edizione del torneo diocesano di cricket che ha riunito 14 squadre cristiane, che si sono sfidate nell’arco di un mese a partire dalla seconda settimana di settembre. La finale ha visto sfidarsi la squadra della chiesa di Islamabad e quella chiesa di Westridge, vedendo la prima aggiudicarsi il trofeo dopo una partita tesa ed emozionante.

Durante la premiazione l’arcivescovo Arshad ha benedetto sia la squadra vincitrice sia quella sconfitta, promettendo di continuare a impegnarsi per il loro progresso e la loro crescita nel campo dello sport e dell'istruzione, ispirando speranza e unità tra i giovani. L'evento ha attirato un'ampia attenzione, con la partecipazione di importanti membri del consiglio di cricket, organizzazioni locali e leader della comunità. La loro partecipazione ha sottolineato l'importanza di questi eventi nel promuovere le relazioni tra la Chiesa, i giovani e la comunità locale nel suo complesso.