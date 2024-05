Le notizie di oggi: secondo il Wfp le inondazioni che hanno colpito l’Afghanistan hanno aggravato l’emergenza fame. Oltre 300 persone uccise e 1182 case sepolte dalla massiccia frana in Papua Nuova Guinea. Decine di migliaia di persone in piazza a Taiwan contro la riforma “filo-cinese” al vaglio del Parlamento. Vientiane non riesce a bloccare la tratta di esseri umani, soprattutto giovani.

ISRAELE - PALESTINA

Incurante della sentenza della Corte internazionale di Giustizia (Icj), che ha ordinato la fine delle operazioni militari a Rafah, l’esercito israeliano continua a bombardare la zona intensificando ancor più gli attacchi. Intanto sono 35.857 i palestinesi uccisi e 80.293 feriti dal 7 ottobre. I giudici avevano disposto la fine dell’offensiva militare, l’accesso agli inquirenti nella Striscia per una indagine sui crimini di guerra e l’apertura del valico di Rafah per l’ingresso degli aiuti. In tema di aiuti, continuano gli assalti di coloni ed estremisti di destra - anche bambini - contro i convogli.

AFGHANISTAN

Secondo il World Food Program (Wfp) le alluvioni improvvise che hanno devastato l’Afghanistan hanno aggravato la fame. Dal 10 maggio centinaia le persone uccise, migliaia di case e di ettari di terreno spazzati via, l’agenzia Onu fatica ad assistere circa 80mila persone soprattutto nelle province di Baghlan e Ghor. Quasi 24 milioni di afghani su un totale di 40 necessitano quest’anno di assistenza umanitaria, quasi 16 milioni sono in condizioni di grave insicurezza alimentare.

PAPUA NUOVA GUINEA

Sono oltre 300 le persone uccise e 1182 le case sepolte dalla massiccia frana che ha distrutto il villaggio di Kaokalam, in un’area remota della Papua Nuova Guinea. Più di sei villaggi nella regione di Mulitaka colpiti dallo smottamento, dietro il quale vi potrebbero essere attività di scavo in una miniera d’oro. Strade interrotte, i soccorritori possono fare affidamento solo su elicotteri.

COREA DEL SUD

Seoul ha il peggior divario retributivo di genere tra i 38 paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) secondo i dati 2022. Lo studio, pubblicato in questi giorni, segna per il 27mo anno consecutivo la differenza maggiore fra gli Stati membri in Corea del Sud. Le lavoratrice sono state pagate, in media, il 31,2% in meno rispetto ai maschi.

TAIWAN

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza intorno al Parlamento ieri, per manifestare contro una serie di riforme allo studio e per l’influenza cinese sulla democrazia interna e in concomitanza con una serie di esercitazioni militari di Pechino attorno all’isola. Le norme, volute dall’opposizione filo-cinese e osteggiate dal Partito democratico progressista (Dpp) di Lai Ching-te, vorrebbero dare maggiori poteri ai deputati e una supervisione sull’operato del governo.

LAOS

Il governo di Vientiane non ha le risorse per rispondere alle numerose segnalazioni riguardanti la tratta di esseri umani e molti giovani del Paese continuano a essere assoldati per operazioni di “cyberscam” nei Paesi vicini. Nei giorni scorsi 14 giovani sono stati liberati dopo essere rimasti coinvolti in un’attività di truffa e sfruttamento in un casinò cinese nello stato di Kayin in Myanmar.

RUSSIA - INDIA

La compagnia russa per l’energia nucleare Rosatom sta discutendo un accordo con i partner dell’India per inserirli nel progetto Proryv. Si tratta di una piattaforma energetica “di nuova generazione” da costruire a Seversk in Siberia, come ha dichiarato il direttore Aleksej Likhačev ricevendo la delegazione indiana “per rendere reale ciò che finora era solo un disegno in 3-D”.

CINA - MONGOLIA - RUSSIA

Nella città di Lanzhou, centro amministrativo della provincia di Gansu in Cina, verrà aperto in questi giorni il centro internazionale mongolo-russo-cinese per lo studio di ecologia ed ingegneria delle regioni fredde e aride. Una realtà fondata da autorevoli istituzioni accademiche dei tre Paesi, per “approfondire i cambiamenti delle criosfere e affrontare le crisi idrologiche sui territori”.