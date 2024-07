Le notizie del giorno: proteste nel Belucistan contro il governo pakistano. Per il boom dei turisti diminuiscono le riserve di riso in Giappone. La Corea del Nord nomina nuovi ambasciatori in Vietnam e a Singapore. Ancora emergenza alluvioni in Cina per lo straripamento dei fiumi.

LIBANO – ISRAELE

Hamas ha annunciato l’uccisione del proprio capo politico, Ismail Haniyeh, colpito mentre si trovava a Teheran per l’insediamento del nuovo presidente iraniano Pezeshkian in quello che tutto lascia pensare essere un raid israeliano. Ieri lo stesso esercito israeliano aveva dichiarato di aver ucciso Fuad Shukr, uno dei più importanti comandanti di Hezbollah, compiendo un attacco nel sud della capitale libanese, Beirut. L'azione è stata presentata come una risposta all’attacco contro le alture del Golan in cui sono morte 12 bambini il 27 luglio.

PAKISTAN

Da giorni, diverse persone stanno protestando contro il governo pakistano nella città portuale di Gwadar, nella provincia sudoccidentale del Belucistan. Le tensioni sono iniziate venerdì, dopo che il Baloch Yakjehti Committee (BYC) ha lanciato una protesta contro i soprusi da parte delle forze di sicurezza, che hanno bloccato le strade che si dirigevano a Gwadar e arrestato alcuni leader a capo del movimento. Altre persone sarebbero morte negli scontri

GIAPPONE

Negli ultimi mesi il boom del turismo ha aiutato a ridurre le riserve di riso del Giappone al livello più basso mai registrato dal 1999, anche se in realtà il raccolto era stato inferiore a causa dell’aumento delle temperature e di una minore disponibilità di acqua, ha specificato il ministero dell’Agricoltura. Il Giappone ha accolto 17,78 milioni di turisti nella prima metà del 2024, un milione in più rispetto ai livelli pre-pandemia. A differenza del passato, i giapponesi mangiano sempre più spesso pasta e altri tipi di carboidrati.

COREA DEL NORD – VIETNAM – SINGAPORE

La Corea del Nord ha nominato nuovi ambasciatori in Vietnam e Singapore, dopo anni di ritardi che avevano portato a ipotizzare la chiusura delle missioni diplomatiche a causa di difficoltà finanziarie. A causa della rottura con Cuba, Pyongyang si sta ora rivolgendo agli altri Paesi comunisti della regione, in particolare Vietnam, Laos e la Cina. L’ambasciatore inviato a Singapore, invece, sembra possa essere un ex ministro degli Esteri.

CINA

Da una settimana il Centro meteorologico nazionale della Cina sta rinnovando l’allerta arancione a causa delle forti piogge che hanno provocato la rottura di argini di alcuni dei fiumi più importanti del Paese e l’evacuazione di centinaia di persone. Per il fiume Yangtze si tratta del terzo straripamento dell’anno. Più di 1.200 persone sono finora state mobilitate per i soccorsi.

RUSSIA

Il ministro russo per l’istruzione superiore, Valerij Falkov, ha proposto di ridurre gli ostelli per gli studenti, lasciando aperti solo quelli per le persone con pochi mezzi finanziari o che hanno “situazioni complicate”, considerando anche che nelle case comuni gli studenti diventano “più predisposti alle proteste sociali, formando gruppi poco controllabili”.

KAZAKISTAN

Grandi feste in Kazakistan sono state dedicate alla vittoria della prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, da parte del judoka 31enne Eldos Smetov nella categoria 60kg, che ha sconfitto in finale il campione francese di origine armena Luka Mkheidze, dopo aver eliminato in semifinale il campione del mondo Francisco Garrigoza. Smetov era alla terza Olimpiade, e nelle precedenti aveva conquistato il bronzo e l’argento.