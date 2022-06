Le altre notizie del giorno: continua il dramma delle alluvioni in Bangladesh e nella Cina meridionale, la Cambogia ha ignorato un appello della società civile birmana contro la presenza dei generali al vertice dell'Asean, la Thailandia ha accusato un ex deputato di lesa maestà, a Hong Kong affondato lo storico ristorante galleggiante Jumbo.

ISRAELE

È crollata la coalizione di governo in Israele: i parlamentari voteranno lo scioglimento della Knesset aprendo la strada a nuove elezioni, le quinte in tre anni, che potrebbero tenersi il 25 ottobre. Il primo ministro Naftali Bennett sarà sostituito in via provvisoria dal ministro degli Esteri Yair Lapid. Già ad aprile il governo israeliano, formato da una varietà di partiti che hanno in comune l'opposizione a Nethanyahu, aveva perso la maggioranza.

HONG KONG

È affondato il ristorante galleggiante Jumbo, storico simbolo della città di Hong Kong. Nei giorni scorsi aveva ripreso la navigazione, ma si è inabissato vicino alle isole Paracelso. Chiuso a marzo 2020 a causa della pandemia era in perdita dal 2013, sebbene negli anni avesse accolto diverse celebrità e oltre 3 milioni di visitatori.

BANGLADESH

Oltre 4 milioni di persone, tra cui 1,6 milioni di bambini, hanno bisogno di aiuti urgenti a causa delle alluvioni che da giorni hanno colpito il Bangladesh. “I bambini hanno bisogno di acqua potabile. La prevenzione delle malattie mortali trasmesse dall'acqua è una delle numerose preoccupazioni”, ha affermato Sheldon Yett, rappresentante Unicef ​​nel Paese. Nella divisione nord-orientale di Sylhet il 90% delle strutture sanitarie è stato inondato e le scuole sono state chiuse.

CINA

Forti alluvioni hanno interessato anche la Cina meridionale: più di 200mila persone sono state evacuate e i danni sono stati stimati a 254 milioni di dollari, hanno riferito i media cinesi. Secondo il Centro meteorologico nazionale, una piovosità media così elevata non si vedeva dal 1961. Rallentata anche la produzione, già messa a dura prova dai controlli per il Covid-19.

THAILANDIA

Ieri la polizia ha accusato un ex deputato dell’opposizione di lesa maestà per aver pubblicato un tweet a ottobre in cui chiedeva di riformare la monarchia. Piyabutr Saengkanokkul è il secondo membro dell’ormai sciolto Future Forward Party a essere accusato di diffamazione verso la corona, reato che prevede 15 anni di carcere.

MYANMAR - CAMBOGIA

La Cambogia ha ignorato un appello della società civile birmana che chiede l’esclusione del generale golpista Mya Tun Oo dal prossimo vertice dell’Asean. Oltre 600 organizzazioni hanno firmato una lettera in cui chiedono a Phnom Penh di non legittimare la giunta militare. Mya Tun Oo, che agisce come ministro della Difesa del regime, rientra tra le personalità a cui l’Unione europea, gli Stati Uniti e altri Paesi hanno applicato sanzioni.

TURKMENISTAN

Il nuovo presidente del Turkmenistan Serdar Berdymuhamedov si sta mostrando in varie circostanze molto più intransigente del padre Gurbanguly: ha fatto scalpore il licenziamento della zia, la sorella dell’ex-presidente Gulbanat Dovletova, da presidente della Mezzaluna Rossa, per i cattivi rapporti con il cugino Šamurad, detto “Šammi-il senza limiti”, che usava l’associazione della madre per il contrabbando di sigarette, conserve e altri articoli vari.

UCRAINA

La Chiesa ortodossa ucraina (Upz) considera l’annessione delle eparchie della Crimea a Mosca una “forma di populismo”, come si è espresso il metropolita di Nežinsk, Kliment (Večera), secondo il quale "si tratta di un fenomeno passeggero, i sacerdoti e i fedeli della Crimea sono dei patrioti ucraini e continueranno a riconoscere la nostra Chiesa di Kiev”.