TURCHIA

Il sedicente gruppo “Children of Fire”, con presunti legami coi miliziani curdi, ha rivendicato “decine di incendi” in sei città turche, che hanno causato due vittime e devastato interi territori della provincia occidentale di Izmir. La seconda vittima è un guidatore di escavatori, deceduto mentre combatteva le fiamme. In precedenza un 81enne nel rogo che ha colpito la sua casa.

AFGHANISTAN - RUSSIA

Mosca ha detto ieri di aver accettato le credenziali del nuovo ambasciatore afghano, divenendo il primo Paese ad aver portato a termine il riconoscimento formale del governo talebano (altri tra cui l Cina per ora hanno solo inviato un proprio ambasciatore a Kabul). Il ministero russo degli Esteri ha parlato di buone prospettive per sviluppare legami e ha assicurato il sostegno a Kabul in materia di sicurezza, antiterrorismo e lotta al narcotraffico, oltre a opportunità commerciali ed economiche nell’energia, trasporti, agricoltura e infrastrutture.

MYANMAR

La giunta birmana ha congedato 93 minori dal servizio militare, rispondendo a un rapporto delle Nazioni Unite il mese scorso che accusava i militarti e e i suoi alleati di reclutare oltre 400 bambini, in molti casi in ruoli di combattimento. La notizia è stata pubblicata su un organo ufficiale del regime, in una rara ammissione circa l’uso di bambini soldato.

RUSSIA - UCRAINA - STATI UNITI

È durata circa un’ora la telefonata fra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo Usa Donald Trump. Pochi i dettagli emersi, ma il tema centrale è stato la guerra in Ucraina - oltre all’Iran e, più in generale, il Medio oriente - col capo del Cremlino che mantiene le posizioni e conferma: “Non rinunceremo ai nostri obiettivi”. Il leader russo ha detto anche di continuare i negoziati, anche se “non è stato compiuto alcun progresso” come ha ammesso l’inquilino della Casa Bianca.

COREA

Un nord-coreano, che ha attraversato il confine terrestre fortemente militarizzato che separa il Nord dalla Corea del Sud è stato identificato e trattenuto, come conferma oggi il Joint Chiefs of Staff (Jcs). L’uomo ha superato ieri la linea di demarcazione militare (Mdl) - il confine terrestre che divide le due Coree - e ora è detenuto dall’intelligence di Seoul per interrogatorio.

CINA - THAILANDIA

Un cittadino cinese scomparso dopo aver accettato un lavoro per un servizio fotografico è stato tratto in salvo, come riferisce l’ambasciata a Bangkok che invita i concittadini a non accettare simili offerte. La rappresentanza diplomatica ha diffuso solo il cognome (Zhong) e parla di sforzo congiunto nel recupero. I media di Stato avevano parlato di un 23enne ingannato e condotto in Myanmar, dopo essere arrivato in Thailandia per un servizio fotografico.

ARMENIA

L’Assemblea nazionale ha approvato a maggioranza il progetto di legge per la nazionalizzazione dei beni della compagnia “Reti Elettriche dell’Armenia”, di proprietà del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, arrestato per il sostegno ai vertici della Chiesa Apostolica armena. Erevan farà per questo un accordo con Cipro, sede della compagnia off-shore con cui era stata acquistata.

TAGIKISTAN - AFGHANISTAN

Gli agenti dei servizi di sicurezza Gknb del Tagikistan hanno condotto, insieme alla polizia di frontiera, un’operazione per catturare un gruppo di trafficanti di droga dell’Afghanistan. Lo scontro a fuoco nella zona di confine ha causato la morte di due afghani, mentre cercavano di attraversare il territorio guidati dal 50enne Azarkhon Sajdumar. Confiscati 60 kg di oppio e metanfetamine.