di Melani Manel Perera

Jaffna (AsiaNews) - Un’asse Sri Lanka-Regno Unito a supporto dell’empowerment femminile nel campo imprenditoriale. È ciò che ha promosso l’incontro bilaterale commerciale tra Sri Lanka e Uk, concluso a Jaffna il 4 dicembre 2024, co-organizzato dall'International Trade Centre (ITC) e dallo Sri Lanka Export Development Board (EDB). L'iniziativa ha messo in luce il potenziale di esportazione delle imprese guidate da donne in Sri Lanka, in particolare nella regione settentrionale. Secondo le testimonianze raccolte a Jaffna, il tema centrale del programma è stato l’impegno per consentire alle imprese guidate da donne di diversificare i loro mercati di esportazione, migliorare la competitività e guidare una crescita economica sostenibile nel Paese.

Il bilaterale, che fa parte del programma SheTrades Commonwealth+ finanziato dal governo britannico, ha fornito una piattaforma alle imprenditrici dello Sri Lanka per entrare in contatto con gli acquirenti britannici ed esplorare nuove opportunità commerciali. L'evento è stato inaugurato dal responsabile dei programmi commerciali per lo sviluppo del Regno Unito Simon Calvert e dal direttore generale dello Sri Lanka Export Development Board Champika Dharmasena. Entrambi i leader hanno sottolineato l'importanza dell’empowerment femminile nelle imprese, e che una crescita economica inclusiva nello Sri Lanka muove i passi dall'accesso ai mercati internazionali.

Una delle caratteristiche principali dell’incontro è stata la sessione informativa sul mercato, guidata da Simon Calvert. Durante la sessione, i partecipanti hanno acquisito preziose informazioni sul mercato britannico, tra cui le opportunità legate agli specifici settori, i volumi di esportazione e le modalità per sfruttare il Developing Countries Trading Scheme (DCTS), il sistema di tariffe graduali sulle merci importate nel Regno Unito da molti Paesi del mondo. La sessione condotta da Calvert ha inoltre fornito alle imprese guidate da donne gli strumenti e le conoscenze per espandere la loro presenza sul mercato britannico.

La missione ha comportato anche visite a fabbriche di aziende guidate da donne a Jaffna, consentendo agli acquirenti britannici di scoprire le competenze e le innovazioni delle imprenditrici locali in settori quali l'agroalimentare e l'abbigliamento. Queste uscite hanno evidenziato la capacità delle professioniste di Jaffna di garantire mercati di alta qualità. Inoltre, sono stati organizzati incontri per favorire il commercio interaziendale (business-to-business), che hanno dato alle imprese guidate da donne la possibilità di confrontarsi direttamente con gli acquirenti del Regno Unito.

Questi incontri hanno creato una piattaforma per stabilire preziose connessioni commerciali, discutere potenziali partnership e mostrare i prodotti delle donne imprenditrici dello Sri Lanka. Questo programma rappresenta già un'importante pietra miliare nel rafforzamento delle relazioni commerciali tra Regno Unito e Sri Lanka, con una forte attenzione alla crescita e allo sviluppo delle imprese guidate da donne in Sri Lanka.