di Mathias Hariyadi

Ieri la Messa in suo onore. Aveva finanziato diversi istituti cattolici e iniziative per ciechi e ipovedenti. Il padre aveva perso la vista quando lavorava come minatore. Per anni si è battuto a favore della responsabilità sociale d'impresa e personale.

Jakarta (AsiaNews) - La sera del 25 febbraio il card. Ignatius Suharyo ha tenuto una Messa commemorativa in onore di Pandji Wisaksana, noto filantropo indonesiano scomparso il giorno precedente.

"Durante tutta la sua vita, dai primi anni al liceo fino alla morte, Wisaksana ha sempre mostrato compassione verso gli altri, donando le sue ricchezze alle persone ai margini”, ha detto il prelato durante il servizio. “La sua gentilezza si è vista attraverso gesti caritatevoli e donazioni alle iniziative umanitarie”.

Conosciuto in Indonesia come “il padre della plastica e del PVC” per aver per primo introdotto nel Paese utensili domestici in plastica attraverso la sua azienda, la Prakarsa Pralon, nel 1961 Pandji Wisaksana aveva donato 2 kg d’oro al presidente Sukarno quando questo espresse la volontà di erigere il Monas, il monumento nazionale sormontato da una fiamma coperta da una lamina d'oro per commemorare la guerra di indipendenza indonesiana.

"Stavo per essere licenziato come amministratore delegato dalla mia azienda quando ho donato 2 kg di oro puro per il monumento nazionale. Era davvero un'enorme quantità di denaro in quel periodo", aveva raccontato Wisaksana ad AsiaNews nel 2016.

Numerosissime le donazioni alla Chiesa cattolica dell’Indonesia, tra cui quelle al seminario minore di Wacana Bhakti dell'arcidiocesi di Jakarta e al Gonzaga College, all'Istituto politecnico industriale ATMI Cikarang gestito dai gesuiti e all’ospedale St Carolus della capitale.

Alcune vicende personali hanno segnato la vita di Pandji Wisaksana: il padre, emigrato dalla Cina nell’isola di Bangka all’inizio del XX secolo, era diventato cieco a causa del lavoro in miniera. La malattia del genitore lo ha spinto a dedicarsi alle opere di beneficenza con persone cieche e ipovedenti. Nel 2006 insieme ad altri imprenditori indonesiani ha sponsorizzato l'iniziativa "Gerakan MataHati" per pagare le operazioni di cataratta alle persone più povere del Paese. Tra il 2008 e il 2009 il Movimento MataHati ha eseguito più di 5mila operazioni di cataratta gratuite in 40 ospedali di tutta la nazione, poi arrivate a 25mila in 10 anni. "Perché dare la vista non è solo guarire i malati, ma anche trasformare le loro vite", diceva Wisaksana. I pazienti guariti "diventeranno più indipendenti e in grado di fare il loro lavoro e di prendersi cura delle loro famiglie". L’iniziativa aveva incontrato il favore dell'allora ministra della Salute, la dottoressa Nina Moeleok, anche lei oftalmologa.

Wisaksana era convinto che la ricchezza personale dovesse essere messa al servizio del prossimo. Continuamente il filantropo parlava della necessità per le grandi imprese di praticare la responsabilità sociale. “Credo che ogni individuo dovrebbe tuttavia attuare anche la responsabilità sociale personale”, ci aveva detto nel 2018. “La mia fede cristiana mi ha permesso di diventare quello che sono oggi, ancora fisicamente sano e 'libero' dal punto di vista finanziario”, aveva aggiunto.

Secondo dati del 2017, i più ricchi del Paese possedevano 4mila miliardi di rupie indonesiane o 2.500 milioni di euro. "Se solo le persone avessero la responsabilità sociale personale di fornire diciamo l'1% della loro ricchezza, questo spirito di compassione genererebbe tanti benefici per gli altri", aveva detto nel 2018.