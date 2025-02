Jakarta (AsiaNews) – Il malcontento nei confronti delle nuove politiche del presidente indonesiano Prabowo Subianto si sono trasformate in manifestazioni di piazza a cui hanno preso parte migliaia di studenti. Le proteste, coordinate dall’Associazione degli organi esecutivi degli studenti universitari di tutta l’Indonesia (BEM SI), sono accompagnate dall’hashtag #IndonesiaGelap (Indonesia scura) in opposizione alla “Indonesia Emas” (Indonesia dorata) ventilata dal presidente. In poche ore lo slogan ha accumulato oltre 785mila post su X. A Surabaya, Giava orientale, una manifestazione è sfociata nella violenza dopo che gli studenti si sono scontrati con la polizia.

La manifestazione, che, iniziata ieri, dovrebbe durare tre giorni, ha adottato come simbolo di protesta il Garuda dello stemma nazionale su sfondo nero, a rappresentare la paura e il discontento verso la traiettoria che sta prendendo il Paese. Già l’anno scorso sui social media erano comparsi meme che ironizzavano sull’espressione, proponendo alternative sarcastiche come “Indonesia Cemas” (Indonesia ansiosa) o “Indonesia Lemas” (Indonesia indebolita).

“Le politiche della nostra nazione stanno diventando sempre più repressive e dannose per il popolo”, ha dichiarato il BEM SI in una nota. L’organizzazione studentesca chiede trasparenza sul programma di pasti gratuiti a tutti i bambini dell’Indonesia (un cavallo di battaglia di Prabowo fin dalla campagna elettorale), si oppone alla revisione della legge sulle miniere, che affida a diversi enti, tra cui quelli religiosi la gestione delle attività di estrazione mineraria, e rifiuta la cosiddetta politica della doppia funzione, in base alla quale i generali dell’esercito possono ricoprire incarichi civili all’interno della nuova amministrazione.

I manifestanti hanno contestato i recenti tagli di bilancio che hanno riallocato i fondi destinati all’amministrazione pubblica e al settore dell’istruzione ai programmi di punta dell’amministrazione Prabowo, tra cui il fondo sovrano Danantara, che dovrebbe gestire oltre 900 miliardi di dollari per investimenti in energia rinnovabile, manifattura avanzata e agricoltura. Tuttavia, molti cittadini temono che queste misure possano penalizzare ulteriormente i servizi pubblici e le fasce più deboli della popolazione.