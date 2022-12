di Mathias Hariyadi

Il presidente indonesiano ha visitato per la prima volta e senza preavviso la cattedrale di Bogor, che dista poche centinaia di metri dalla residenza dove trascorre il fine settimana. "Promuoviamo insieme la tolleranza", ha detto ai fedeli presenti alla prima funzione natalizia. Nella provincia di Banten un gruppo di musulmani moderati ha portato fiori ai fedeli di una parrocchia che ha aspettato 32 anni per poter essere costruita.

Jakarta (AsiaNews) - Il presidente indonesiano Joko Widodo ha visitato la cattedrale della Beata Vergine Maria di Bogor, nella provincia di Giava Orientale, in occasione del Natale. Si è trattato di un gesto nella linea dello spirito di tolleranza tra le comunità religiose promosso anche per le festività dal ministero indonesiano per gli Affari religiosi.

Joko Widodo è arrivato in chiesa senza preavviso, si si è avvicinato all'altare e ha salutato i fedeli al termine della prima funzione natalizia. «È la prima volta che il presidente indonesiano viene a farci visita ed entra in chiesa», spiega il vicario generale della diocesi di Bogor, p. Yohanes Suparto. Ogni fine settimana Joko Widodo trascorre l'intera giornata nel Palazzo di Stato di Bogor, che dista appena 500 metri dalla cattedrale.

Ai mille fedeli presenti il presidente ha detto che “anche i nostri concittadini cattolici collaborano all’impegno di garantire l'armonia sociale nella nostra società. Promuoviamo insieme le nostre relazioni tolleranti con tutti i gruppi sociali rafforzando la nostra unità nazionale. Buon Natale a tutti voi”.

“Gli auguri di Natale del presidente - commentano i sacerdoti presenti in cattedrale - sono stati un messaggio forte per noi. È stato davvero un ‘regalo’ eccezionale in questo Natale”.

Una sorpresa simile l’hanno vissuta anche i fedeli che nel tardo pomeriggio di Natale hanno partecipato alla funzione nella chiesa parrocchiale di St. Bernadette Pinang a Tangerang, nella provincia di Banten: decine di attivisti del movimento islamico GusDurian - sia uomini sia donne con il loro hijab - si sono avvicinati all'altare per portare i loro auguri di Natale.

I GusDurian sono legati al defunto presidente Abdurrahman Wahid o Gus Dur, figura interreligiosa simbolo della nazione che si è battuta per garantire la sicurezza delle minoranze religiose e per sostenere la tolleranza nella società. Il gruppo di musulmani ha portato fiori ai sacerdoti e ai membri del coro. Il gesto è stato particolarmente significativo anche perché la comunità di St. Bernadette Pinang ha impiegato più di 32 anni per avere finalmente la propria chiesa. Tuttora solo l'80% dell’edificio è stato completato.