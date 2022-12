Le altre notizie del giorno: Natale da sfollati per 35mila per le forti piogge nel nord di Mindanao; di fronte al dilagare del Covid-19 l'India reintroduce i tamponi in ingresso per chi entre nel Paese dalla Cina e da altri quattro Paesi. Cinque grandi ong lasceranno l'Afghanistan dopo che i talebani hanno vietato loro di impiegare personale femminile. Due tagiki condannati in Russia per narcotraffico morti in guerra in Ucraina.

NEPAL

L'ex leader della guerriglia maoista Pushpa Kamal Dahal Prachanda sarà il prossimo primo ministro del Nepal. Il leader del Partito Comunista del Nepal (Centro Maoista) - che ha già guidato per due mandati il governo di Katmandu - si è alleato con il suo rivale ed ex primo ministro KP Oli del Partito Comunista del Nepal-Unificato Marxista Leninista. Dopo che le elezioni del 20 novembre si erano chiuse senza una maggioranza chiara, andrà all’opposizione il Congresso nepalese - il partito di maggioranza relativa del primo ministro uscente Sher Bahadur Deuba - che ha rifiutato di accettare Prachanda come premier.

FILIPPINE

Nelle Filippine migliaia di persone hanno trascorso il giorno di Natale nei centri di evacuazione delle due province di Misamis, dopo che le forti piogge hanno provocato inondazioni e frane nella parte settentrionale dell’isola di Mindanao. Almeno due persone sono morte in una frana a Oroquieta City, la vigilia di Natale, ma la città più colpita è stata Gingoog nella provincia di Misamis Orientale, dove quasi 35mila persone hanno dovuto essere evacuate dall'esercito.

COREA DEL SUD-COREA DEL NORD

Secondo fonti di Seoul sospetti droni nordcoreani hanno attraversato il confine intercoreano lunedì senza l'autorizzazione della Corea del Sud. I velivoli hanno attraversato la linea di demarcazione militare che separa le due Coree e sono stati avvistati in volo nelle aree di Gimpo, Ganghwa Island e Paju, causando la sospensione temporanea dei voli civili. La nuova violazione dello spazio aereo del Sud giunge pochi giorni dal lancio da parte del nord di due missili balistici a corto raggio e due missili balistici a medio raggio.

INDIA-CINA

Di fronte alle notizie sul dilagare del Covid-19 in Cina, anche l’India ha innalzato lo stato di allerta. I passeggeri in arrivo nel Paese da Cina, Corea del Sud, Giappone e Thailandia - i Paesi in cui la diffusione della malattia è in aumento - dovranno presto sottoporsi a test obbligatori all’ingresso nel Paese, ha annunciato il ministro della Sanità Mansukh Mandaviya. In un incontro con i responsabili degli Stati indiani il ministro ha anche invitato a prendere tutte le misure necessarie per prevenire la diffusoopne del contagio.

AFGHANISTAN

Cinque grandi Ong internazionali hanno interrotto il loro lavoro in Afghanistan dopo il divieto di impiegare le donne decretato sabato dal governo dei talebani. Care International, il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC) e Save the Children hanno dichiarato di non poter continuare il loro lavoro "senza il nostro personale femminile". Anche l'International Rescue Committee ha sospeso i servizi, mentre l'Islamic Relief ha dichiarato di aver interrotto la maggior parte dei propri interventi.

BIELORUSSIA-KAZAKISTAN-KIRGHIZISTAN

Dopo l’introduzione della sanzione europea contro l’importazione di legname dalla Bielorussia, è cresciuto improvvisamente il commercio di questi materiali dall’Asia centrale nei Paesi europei, in uno schema di “re-export laterale”, per cui la Bielorussia vende la legna attraverso Kazakistan e Kirghizistan, nonostante decreti limitativi dei governi locali.

TAGIKISTAN-RUSSIA

Nella regione di Khatlon in Tagikistan si sono svolti i funerali di due emigranti, il 22enne Boboaziz Tuydiev e il 28enne Manučekr Šodov, arrestati e condannati in Russia per narcotraffico, e quindi mandati forzatamente in guerra in Ucraina, dove hanno trovato la morte. Prima di partire avevano telefonato a casa, dicendo che “non abbiamo scelta”.