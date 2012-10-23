Le notizie di oggi: la Cina diffonde i dati (positivi) sulla propria economia e fa accordi con il Pakistan per vendere nuovi jet di ultima generazione. Il Vietnam ha realizzato nuove costruzioni nell'arcipelago conteso delle isole Spratly. Finora recuperati due cittadini di Singapore dopo l'eruzione del monte Dukono in Indonesia.

RUSSIA – COREA DEL NORD

In occasione della Giornata della Vittoria, in cui la Russia celebra l’anniversario della sconfitta della Germania nazista nella seconda guerra mondiale, il leader dittatore Kim Jong Un ha ribadito la vicinanza e l’impegno della Corea del Nord per quanto riguarda il trattato di mutua difesa con Mosca siglato nel 2024, a cui Pyongyang vuole "dare la massima priorità". Secondo le stime la Corea del Nord avrebbe inviato circa 14mila soldati per combattere al fianco delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina. Funzionari sudcoreani e ucraini hanno ritengono che oltre 6.000 soldati nordcoreani siano stati uccisi negli scontri.

CINA

Nel mese di aprile, rispetto allo scorso anno, le esportazioni cinesi sono aumentate del 14,1%, nonostante la guerra in Medio Oriente e i dazi statunitensi. Lo ha annunciato oggi Pechino, diffondendo i dati pochi giorni prima dell’incontro tra il presidente statunitense Dondald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. I dati superano le stime degli analisti e rappresentano un miglioramento significativo rispetto alla crescita del 2,5% su base annua registrata a marzo. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate dell’11,3% rispetto all’anno scorso, in rialzo rispetto al calo del 26,5% di marzo. Sempre ad aprile, le importazioni sono aumentate del 25,3%, un incremento inferiore al 27,8% registrato a marzo, ma comunque consistente.

CINA – PAKISTAN

Nei giorni scorsi l'aeronautica militare pakistana (PAF) ha presentato i piani per modernizzare la propria flotta di aerei attraverso ulteriori acquisizioni di caccia Chengdu J-10C e sostanziali aggiornamenti ai caccia JF-17, coprodotti dai due alleati, superando l’India per potenza aerea. La PAF ha inoltre confermato di aver firmato un “accordo di collaborazione iniziale” per l'acquisizione del caccia stealth di quinta generazione Shenyang J-35, senza tuttavia rivelare alcun dettaglio sulla portata dell’accordo.

VIETNAM

Il Vietnam ha realizzato nuove costruzioni intorno alle isole Spratly, arcipelago conteso nel Mar Cinese Meridionale. Secondo un rapporto pubblicato dall’ Asia Maritime Transparency Initiative del Center for Strategic and International Studies di Washington, nell'ultimo anno, Hanoi ha aggiunto 216,1 ettari di terreno e ha anche iniziato a costruire infrastrutture specializzate.

INDONESIA

Questa mattina le autorità indonesiane hanno localizzato due cittadini di Singapore dispersi dopo l'eruzione del monte Dukono sull'isola di Halmahera, nell'Oceano Pacifico, hanno riferito i funzionari, ma non è chiaro se siano ancora vivi. Finora, per le operazioni di soccorso sono stati dispiegati almeno 100 militari e agenti di polizia, oltre a due droni termici, che possono condurre le ricerche intorno al cratere, coprendo un'area di circa 700 metri.

KAZAKISTAN

In Kazakistan è nato un nuovo partito politico, Adilet ("Giustizia") il cui presidente è l'ex capo di gabinetto dell'amministrazione presidenziale, Aibek Dadebay, che ha dichiarato che il partito non nasce per ottenere "posizioni o prestigio", ma per costruire uno "Stato e una società giusti" in rappresentanza della maggioranza dei cittadini del Paese che hanno adottato la nuova costituzione lo scorso 15 marzo, “aprendo così una nuova pagina della nostra storia”, in linea con il presidente Tokaev.