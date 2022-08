di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - A partire da oggi il biglietto di ingresso per visitare le isole di Komodo e Padar costerà 3,75 milioni di rupie indonesiane (225 dollari). Una decisione del governo a cui si è opposto p. Marsel Agot che in una lettera inviata la settimana scorsa al ministero del Turismo ha espresso preoccupazione per il processo poco trasparente seguito dalle autorità. "Il governo non ci ha mai coinvolto come residenti e attori locali dell'industria del turismo", ha spiegato il sacerdote ad AsiaNews.

Il religioso fa notare che "il distretto di West Manggarai è stato gravemente colpito dalla pandemia da Covid-19 e la decisione di aumentare il prezzo del biglietto a Padar Island e Loh Liang non farà altro che minare i nostri sforzi per rilanciare il turismo locale".

I due atolli si trovano all’interno del Parco nazionale di Komodo, nella reggenza di Manggarai, provincia di Nusa Tenggara orientale. Le isole ospitano i famosi varani o draghi di Komodo, le grandi lucertole velenose originarie di questa regione che attraggono turisti da tutto il mondo.

Il governo ha dichiarato che la scelta di aumentare il biglietto di ingresso è stata presa per ridurre il numero di turisti e salvaguardare l’ambiente: "Abbiamo deciso di limitare i visitatori a un massimo di 200mila persone all’anno", ha affermato Caroline Noge del ministero del Turismo.

Secondo un’agenzia locale, almeno 100 turisti (stranieri e locali) hanno annullato la loro visita dopo l’aumento dei prezzi. La settimana scorsa il presidente Joko Widodo aveva risposto alle critiche dicendo che “Il varano di Rinca e quello delle isole Komodo sono uguali. Per vedere gli animali si può comunque andare sull’isola di Rinca se non si vuole andare a Komodo o Padar”.