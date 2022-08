Kuala Lumpur (AsiaNews) - L‘arcidiocesi della capitale lancia una serie di attività, per promuovere e sostenere la vita familiare quale nucleo fondante della società. L’iniziativa durerà un anno, da agosto 2022 allo stesso mese del 2023, ed è in linea con il tema e le direttive - Vita familiare: una vocazione e un cammino verso la santità - emerse in occasione del decimo Incontro mondiale delle famiglie, che si è tenuto a fine giugno a Roma.

Interpellato dal giornale cattolico Herald Malaysia p. Peter Anthoney, assistente ecclesiastico della Commissione per la vita familiare, spiega che le celebrazione a livello di arcidiocesi inizieranno con una solenne messa inaugurale nella cattedrale di san Giovanni evangelista il prossimo 21 agosto. A presiedere la concelebrazione eucaristica vi sarà l’arcivescovo, mons. Julian Leow, il quale sancirà “il via ufficiale alle attività” che “andranno avanti per tutto l’anno”.

Linee guida e lavori si baseranno sulle indicazioni emerse a conclusione dell’incontro mondiale delle famiglie a Roma, ponendo attenzione “alle questioni legate alla vita quotidiana” ed emerse dalle testimonianze di coppie e nuclei provenienti da tutto il mondo. “Useremo - ha aggiunto il sacerdote - alcune delle linee guida e degli input delle sessioni per organizzare eventi per la nostra Chiesa locale”.

Il nostro obiettivo, prosegue p. Anthoney, è di “sviluppare il tema scelto dal papa, tenendo conto di alcune forti indicazioni” emerse dall’enciclica Amoris Laetitia, testo al centro dei lavori e “molto presente” per il contributo fornito allo “sviluppo della pastorale familiare”. Oltre alla messa inaugurale, alcune delle attività in programma per il 2022-2023 includono sessioni su Amoris Laetitia con approfondimento e revisione del documento; colloqui familiari diffusi attraverso podcast con argomenti selezionati in base ai temi emersi e trattati all'Incontro mondiale delle famiglie; momenti di adorazione del Santissimo Sacramento rivolti alle famiglie; rosari e pellegrinaggi di famiglia per il mese di ottobre 2022 e maggio 2023; attività a sostegno dei nuclei più bisognosi fra i quali genitori single, disabili, migranti sfortunati; appuntamento cardinale, la Giornata della famiglia 2023.

“La Commissione per la vita familiare dell’arcidiocesi - conclude p. Peter Anthoney - prevede che sempre più famiglie possano trarre beneficio dagli eventi organizzati”. La speranza è di ottenere un crescente “sostegno e collaborazione” con il clero e i ministri del culto. “Di tanto in tanto verranno fornite ulteriori informazioni e aggiornamenti”.