THAILANDIA – CAMBOGIA

I funzionari dell’Asean e i diplomatici di Bangkok e Phnom Penh si sono incontrati oggi a Kuala Lumpur nel tentativo di ripristinare il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia che era stato siglato a luglio. Gli scontri sono ripresi l’8 dicembre e hanno finora ucciso circa 40 persone e provocato quasi un milione di sfollati. Anwar Ibrahim, primo ministro della Malaysia, che aveva mediato la precedente tregua, si è detto “cautamente ottimista” riguardo l’incontro di oggi.

MALAYSIA

L’Alta Corte di Kuala Lumpur ha rifiutato la richiesta dell’ex premier Najib Razak di trascorrere il resto della propria condanna agli arresti domiciliari. L’ex primo ministro, coinvolto nello scandalo del fondo sovrano 1MDB, sta scontando una pena di sei anni per abuso di potere e riciclaggio di denaro, una sentenza in parte ridotta grazie a un decreto reale.

VIETNAM

Si apre oggi una riunione di due giorni degli alti funzionari del Partito comnuista del Vietnam che sceglieranno i candidati per le posizioni apicali per i prossimi cinque anni. L'incontro precede il congresso quinquennale del partito, previsto dal 19 al 25 gennaio, in cui verranno formalmente nominati i leader e verranno definiti gli obiettivi politici ed economici per il resto del decennio.

INDIA – MEDIO ORIENTE – EUROPA

Continuano le discussioni sulla creazione del corridoio tra India, Medio Oriente ed Europa (IMEC), nonostante resti un ostacolo fondamentale: la stabilizzazione della Striscia di Gaza. La settimana scorsa, durante un forum congiunto, India ed Emirati Arabi Uniti hanno ribadito il loro impegno nel progetto, nato nel 2023 per contrastare la Belt and Road Initiative cinese, e che dovrebbe passare anche per il porto di Haifa, in Israele. Ma secondo gli esperti senza una soluzione alla questione palestinese si resterà solo di una dichiarazione di intenti.

TAIWAN

Il governo taiwanese ha rafforzato le misure di sicurezza dopo l’attaccato armato di Taipei in cui sono morte tre persone. “Abbiamo ricevuto decine di minacce alla sicurezza da quando è avvenuto l'incidente”, ha riferito il comandante della divisione investigativa criminale della polizia della capitale, escludendo la motivazione terroristica come movente. Nei prossimi giorni verrà schierato un numero maggiore di forze dell’ordine nei centri di trasporto, a Capodanno, ai concerti e ai grandi eventi, ha aggiunto.

COREA DEL SUD

Il presidente Lee Jae Myung ha trasferito la residenza presidenziale di nuovo alla Casa Blu, nota anche come Cheong Wa Dae, riaprendendo la domanda se rafforzi la leadership o favorisca l'isolamento, perché difficilmente raggiungibile dalla gente comune. Il precedente capo di governo, Yoon Suk Yeol, aveva utilizzato quest'ultimo argomento per spostare la presidenza a Yongsan.

RUSSIA

La fabbrica chimica russa Togliattiazot è stata attaccata dai droni ucraini nella città di Togliatti nella Russia meridionale, provocando un enorme incendio difficile da spegnere, come conferma perfino il governatore della regione di Samara, Vjačeslav Fedoriščev. Sul territorio si sono contati almeno sei esplosioni, e considerando il profilo dell’azienda, esiste un’alta probabilità di dispersione tossica di azoto, ammoniaca e altre sostanze chimiche sul territorio.

TAGIKISTAN

In una sessione consultiva a Dušanbe è stato presentato dal vice-presidente del Comitato per la cura dell’ambiente, Isfandiyor Šukurzoda, il progetto del nuovo Codice ecologico del Tagikistan, che possa diventare la base giuridica per una politica ecologica unitaria in grado di soddisfare gli obblighi internazionali del Paese, armonizzandosi con la Concezione della politica legislativa per gli anni 2018-2028 e le strategie nazionali di sviluppo industriale.