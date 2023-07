di Hal Swindall

Kuala Lumpur (AsiaNews) - “In un mondo in cui le collaborazioni sono la forza trainante dello sviluppo sostenibile, tanto dell’economia, quanto della cultura, il Programma di cooperazione Malesia-UNESCO (MUCP) rappresenta un brillante esempio di ciò che si può ottenere quando ci uniamo per perseguire un obiettivo comune”. A scriverlo in una nota è l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all’indomani di un incontro svoltosi a fine giugno a Kuala Lumpur per celebrare i primi 10 anni della collanborazione tra l’agenzia internazionale e il Paese del Sud-Est asiatico.

Fin dal 1958 la Malysia collabora con l'Unesco, ma negli ultimi dieci anni la cooperazione ha riguardato soprattutto la promozione e il sostegno di varie attività educative, scientifiche e culturali nelle località meno sviluppate dell’arcipelago, mettendo anche in contatto la Malaysia con diversi Paesi in via di sviluppo in Asia, nel Pacifico e in Africa. Il MUCP infatti funge da piattaforma per la collaborazione internazionale con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile, preservare il patrimonio culturale e promuovere la conoscenza e l'innovazione.

Durante le giornate di incontri che hanno avuto come filo rosso di incontri, dibattiti e conferenze il tema ‘Progredire insieme: contributi MUCP a un futuro sostenibile’, si è parlato anche della riforma dell’istruzione in Malaysia, della gestione senza sprechi delle risorse idriche, della preparazione della popolazione per affrontare eventuali tsunami, del futuro del turismo sostenibile e dell'inclusione sociale nel Paese.

Nell’ambito delle celebrazioni della collaborazione tra l’agenzia culturale delle Nazioni Unite e il Paese del Sud-Est asiatico è intervenuta anche la ministra dell'Istruzione e presidente della Commissione nazionale malese per l'UNESCO, Fadhlina Sidek, che ha detto: "Il MUCP è una vera testimonianza dell'impegno della Malaysia verso un futuro sostenibile in tutti i campi di azione dell'UNESCO".

Per questa ricorrenza è stato presentato anche un libro commemorativo che attestava i risultati del MUCP nei 30 Paesi partner con i loro contributi relativi alle specifiche attività svolte attraverso il programma di cooperazione. Attività che in Malaysia sono state avviate nel 2013, all’indomani del riconoscimento (2012) come Patrimonio dell’umanità dell'area della Valle del Lenggong dove sorgono quattro siti archeologici che risalgono a 2 milioni di anni fa, rendendolo uno dei più antichi ritrovati sulla Terra, al di fuori del continente africano. Al suo interno ci sono grotte con laboratori di utensili paleolitici, testimonianza delle prime tecnologie umane.

Nello scorso mese di maggio l'Unesco ha anche riconosciuto lo status di geoparco globale al sito di Kinabalu, nello Stato orientale di Sabah nel Borneo.

Foto: UNESCO