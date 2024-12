Le notizie di oggi: messa di Natale in una grotta per i cristiani Kayah sfuggiti ai raid della giunta birmana. Israele attacca gli Houthi in Yemen, sei morti; nel raid all’aeroporto coinvolto direttore generale Oms. In Cina tornano (con cautela) alberi e decorazioni natalizie, ma restano “pressioni” sui cristiani. Tribunale militare in Pakistan condanna 60 civili per le proteste pro-Imran Khan. Spesa sociale (e militare) in crescita nel bilancio "record" del Giapone.

INDIA

L’ex primo ministro indiano Manmohan Singh, primo sikh a ricoprire il ruolo, è morto ieri all’età di 92 anni. È stato uno dei premier più longevi, era considerato l’architetto “silenzioso” delle principali riforme di liberalizzazione economica e uno dei leader di maggior successo. Era stato ricoverato in un ospedale di Delhi dopo un peggioramento nelle condizioni di salute. Tra quanti hanno reso omaggio alla memoria l’attuale capo di governo Narendra Modi. Il card. Filipe Neri Ferrão, arcivescovo di Goa e Daman e presidente della Conferenza episcopale indiana (Ccbi), esprime le condoglianze della Chiesa per la perdita di un “uomo di Stato” con “visione e umiltà senza precedenti”. Sottolineando l’impegno nel pubblico e per il benessere dei cittadini, il porporato lo celebra come leader che “ha sempre dato priorità al bene comune. La sua vita e l’eredità - conclude - continueranno a ispirare generazioni future a lavorare per giustizia, pace e progresso”.

MYANMAR

Centinaia di cristiani dello Stato Kayah, in Myanmar, in maggioranza donne e bambini hanno celebrato la messa di Natale e le altre funzioni in una grotta nella foresta per sfuggire ai raid dell’aviazione birmana. La giunta golpista ha distrutto oltre 300 luoghi di culto dall’ascesa al potere nel 2021; anche i cristiani, nel Paese a maggioranza buddista, sono stati oggetto di attacchi e violenze. Da qui la scelta del gruppo di tenere la messa in un luogo (segreto) ribattezzato “Mother’s Cave”:

ISRAELE - YEMEN

Israele ha colpito diversi obiettivi legati alle milizie filo-iraniane Houthi nello Yemen, fra cui l’aeroporto internazionale di Sana’a, causando la morte di almeno sei persone. Coinvolto anche il velivolo sul quale si stava imbarcando il direttore generale Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, illeso, mentre un membro dell’equipaggio è rimasto ferito. Nel mirino anche infrastrutture militari nei porti di Hodeidah, Salif e Ras Kanatib e le centrali elettriche di Hezyaz e Ras Kanatib.

CINA

Questa settimana gli alberi di Natale e altre decorazioni sono tornati con cautela nei centri commerciali di Shanghai e di altre grandi città cinesi. Tuttavia, le autorità continuano a esercitare pressioni “politiche” sui cristiani e scoraggiano i minori di 18 anni dal celebrare una festa “occidentale”. L’apparente rilassamento arriva dopo anni di repressione del Partito Comunista sul culto, così come sulle decorazioni ed eventi pubblici.

PAKISTAN

Un tribunale militare pakistano ha condannato 60 civili a una pena fra 2 e 10 anni in relazione agli attacchi a strutture militari in seguito all’arresto di Imran Khan nel 2023. Fra questi vi sono anche un parente dell’ex premier (ora in cella) e due ufficiali militari in pensione. In precedenza altri 25 sono stati condannati per le stesse accuse. Attivisti criticano l’uso di corti militari verso i civili.

GIAPPONE

Il governo di Tokyo ha approvato oggi un bilancio record per il prossimo anno fiscale, aumentando la spesa sociale, con l’invecchiamento della popolazione, e la difesa. Il bilancio di 115,5 trilioni di yen (730 miliardi di dollari), include 8.700 miliardi di yen in spese per la difesa. Il Giappone ha una costituzione pacifista del dopoguerra, che limita la sua capacità militare, ma ne ha aggiornato le politiche in chiave di sicurezza e difesa nel 2022 per la sfida posta dalla Cina.

CAMBOGIA

Un politico dell’opposizione è stato condannato ieri a due anni di carcere e bandito dalle elezioni per aver fomentato disordini sociali. Per gli attivisti è un nuovo tentativo - ultimo di una serie recente di casi - di silenziare voci critiche del governo. Sun Chanthy, presidente del Nation Power Party, è stato arrestato e accusato a maggio dopo aver incontrato alcuni sostenitori in Giappone.

RUSSIA - SIRIA

Il canale Telegram Rybar, vicino al ministero russo della Difesa, ha comunicato che in Siria sono stati presi dalle forze islamiche Hts diversi contingenti di armi come i missili Pantsir, i sistemi reattivi di fuoco Uragan e Grad, diversi cari armati e altri mezzi blindati. Una parte dei soldati è sotto il controllo degli islamisti, che circondano le basi e non si sa quanto si riuscirà a preservarle.