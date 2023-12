di Melani Manel Perera

Colombo (AsiaNews) – “Respingiamo con forza la nomina di Deshabandu Thennakoon. Questa decisione è il più grande insulto alle vittime degli attentati della Pasqua 2019, un atto barbarico”. Con queste parole p. Cyril Gamini Fernando, portavoce dell’arcidiocesi di Colombo, ha commentato la decisione del presidente dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, mercoledì, di nominare ufficialmente come ispettore generale della polizia dello Sri Lanka Deshabandu Thennakoon. Un passo che la Chiesa cattolica aveva ripetutamente chiesto di evitare, dal momento che il generale è accusato dalla stessa Commissione di inchiesta presidenziale di gravi responsabilità nella mancata prevenzione degli attacchi terroristici contro chiese e alberghi che nell’aprile 2019 portarono alla morte di 273 persone.

“Se persone come il nuovo ispettore generale della polizia avessero fatto il loro dovere in modo corretto, oggi questi innocenti sarebbero ancora vivi - ha detto p. Fernando -. È evidente che la nomina del presidente è orientata a salvaguardare gli interessi di diversi individui assetati di potere all'interno della sua cerchia, compreso il ministro responsabile della sicurezza pubblica e della polizia”.

L'arcivescovo di Colombo, il card. Malcom Ranjith, e la Conferenza episcopale dello Sri Lanka avevano esortato il presidente, attraverso lettere e petizioni, ad astenersi dal nominare Thennakoon. Il fatto che questo appello non sia stato ascoltato rilancia ancora una volta l’urgenza di una commissione di inchiesta internazionale sulle tante ombre che circondano la ricostruzione delle stragi del 2019.

Nell’opinione pubblica dello Sri Lanka i giudizi su Thennakoon sono divergenti: alcuni elogiano l'esperienza e la competenza del generale, affermando che saranno preziose per guidare le forze di polizia e implementare le strategie per ridurre il crimine; altri esprimono preoccupazioni per i suoi presunti legami con l'ex regime di Rajapaksa, mettendo in dubbio la sua imparzialità. Assumendo le sue funzioni, il nuovo capo della polizia ha dichiarato che darà priorità alla salvaguardia della sicurezza nazionale e alla repressione del traffico di droga e della criminalità organizzata nel Paese.