Le notizie di oggi: altre otto Rohingya sono morte nelle frane in Bangladesh, si trattava di sette studentesse e un'insegnante. Nuovi attacchi Usa contro basi obiettivi dell'Iran che reagisce colpendo basi americane in Bhrein, Kuwait e Qatar. Ritrovato l'aereo pakistano scomparso ieri al largo di Karachi. In Corea del Sud i rider hanno perso una lunga battaglia legale contro un'azienda leader delle consegne.

INDIA – AUSTRALIA

L’India e l’Australia hanno raggiunto un accordo per l’esportazione di uranio in India, che servirà all’industria nucleare. Delhi punta a raggiungere l’obiettivo di produrre 100 gigawatt di energia dagli impianti nucleari entro il 2047, mentre Canberra sta cercando di diversificare i propri scambi commerciali per ridurre la dipendenza dalla Cina, il suo principale partner commerciale.

BANGLADESH

Altre otto persone Rohingya sono morte in Bangladesh, nei campi profughi di Cox’s Bazar, in seguito a una frana dovuta alle forti piogge. Si tratta di sette studentesse e un’insegnante che sono state travolte mentre si trovavano in un centro di studi islamici. Da domenica il Bangladesh è attraversato da piogge monsoniche che creano frane di fango e detriti nei campi, dove risiede oltre un milione di profughi.

MEDIO ORIENTE

Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l’Iran, che ha risposto colpendo ancora una volta il Bahrein, il Kuwait e il Qatar. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i recenti attacchi segnano la fine del cessate il fuoco, ma dal vertice della NATO ad Ankara, in Turchia, ha anche detto che è stata “la Repubblica islamica del Giappone” a lanciare missili contro una portaerei statunitense, confondendo il Paese del Sol Levante con l’Iran.

PAKISTAN

È stato ritrovato a sud del porto di Ormara il relitto di un aereo di trasporto merci dopo un'operazione di ricerca in acque profonde. Il velivolo è stato ritrovato circa 12 ore dopo la sua scomparsa al largo della costa di Karachi. Sono ora in corso le operazioni di soccorso per tentare di recuperare anche i cinque membri dell’equipaggio, hanno riferito le autorità pakistane.

COREA DEL SUD

I rider sudcoreani hanno perso una lunga battaglia legale oggi: la Corte Suprema ha stabilito che CJ Logistics, compagnia che effettua la maggior parte delle consegne di pacchi in Corea del Sud, non è tenuta a stipulare contratti collettivi con i fattorini, ma potrà continuare a utilizzare le agenzie di selezione, anche se i rider spesso lavorano quasi esclusivamente con CJ Logistics.

RUSSIA

Ramzan Kadyrov parteciperà ancora una volta alle elezioni per la carica di capo della Cecenia: la sua candidatura è stata approvata da Russia Unita. Kadyrov ricopre questo incarico da 19 anni, e quest'anno era stato escluso per la prima volta dalla lista dei leader del partito. Il presidente del governo ceceno, Magomed Daudov, ha annunciato la nomina e il presidente Vladimir Putin ha sostenuto ancora una volta la sua candidatura. Nel 2016 aveva votato per lui il 98% degli elettori e nel 2021 il 99,7%, in elezioni senza osservatori indipendenti.

TAGIKISTAN

Ramzan Kadyrov parteciperà nuovamente alle elezioni per la carica di capo della Cecenia: la sua candidatura è stata approvata da Russia Unita. Kadyrov ricopre questo incarico da 19 anni, e quest'anno era stato escluso per la prima volta dalla lista dei leader del partito. Il presidente del governo ceceno, Magomed Daudov, ha annunciato la nomina e il presidente Vladimir Putin ha sostenuto ancora una volta la sua candidatura. Nel 2016 aveva votato per lui il 98% degli elettori, nel 2021 il 99,7%, in elezioni senza osservatori indipendenti.