di Nirmala Carvalho

Imphal (AsiaNews) - “La situazione si sta di nuovo aggravando. Preghiamo perché si possa tornare a una vita normale e pacifica”. Così mons. Linus Neli. Arcivescovo di Imphal, commenta ad AsiaNews la nuova escalation di violenze in corso nello Stato nord-orientale del Manipur, da oltre un anno e mezzo afflitto dalle violenze tra i Meitei, la popolazione a maggioranza indù che vive nella pianura, e i tribali Kuki in prevalenza cristiani che abitano sulle colline.

L’ultimo grave episodio si è verificato l’11 novembre, quando almeno 11 Kuki sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nel distretto di Jiribam. La polizia locale sostiene che stessero attaccando il capo della Central Reserve Police Force, che avrebbe reagito uccidendo i “miliziani” e recuperando anche diverse armi in loro possesso. Questa ricostruzione viene però duramente contestata dai Kuki, che ieri hanno chiuso per protesta le aree collinari, mentre le autorità imponevano il coprifuoco.

Secondo il Forum dei leader tribali indigeni, le persone uccise erano volontari locali del villaggio di etnia Hmar e stavano pattugliando per proteggere la loro comunità dopo un recente attacco in cui è stata uccisa una donna tribale. L'Associazione degli studenti Hmar ha condannato l'incidente, definendolo un “massacro premeditato” da parte delle forze di sicurezza in collaborazione con “militanti Meitei”.

Altri scontri erano già avvenuti domenica nelle risaie di Sanasabi, nel distretto di Imphal Est: presunti militanti Kuki avrebbero attaccato gli agricoltori che raccoglievano riso nelle aree abitate dai Meitei di Sanasabi Loukol e del vicino villaggio di Thamnapokpi. La polizia avrebbe risposto all'attacco con uno scambio di colpi d'arma da fuoco durato 40 minuti nel corso del quale un agente è rimasto ferito.