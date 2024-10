di Steve Suwannarat

Nonostante il riconoscimento dello status di rifugiato da parte dell'Unhcr il tribunale ha accolto la richiesta di estradizione di Y Quynh Bdap presentata da Hanoi. L'attivista ha presentato appello e una nuova richeista d'asilo all'ambasciata canadese. L'atteggiamento ambiguo della Thailandia che apre le sue porte all'accoglienza temporanea ma non essendo firmatario della Convenzione Onu non offre vere garanzie.

Bangkok (AsiaNews) - Le autorità thailandesi hanno deciso nei giorni scorsi l'espulsione di Y Quynh Bdap, noto attivista vietnamita per la difesa delle minoranze etniche del suo Paese e fondatore dell'organizzazione Montagnards Stand for Justice, che si occupa fra l’altro di documentare per le Nazioni Unite i limiti imposti dalle autorità vietnamite alle attività religiose e alle libertà fondamentali.

Y Quynh Bdap si trova dal 2018 in Thailandia con il riconoscimento dall'Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Unhcr): se verrà realmente espulso l’attende una condanna a 10 anni di carcere dopo che a gennaio in Vietnam è stato giudicato in contumacia colpevole di terrorismo.

La decisione del tribunale di Bangkok ha accolto la richiesta di estradizione presentata da Hanoi per il presunto coinvolgimento dell'attivista nell'attacco dello scorso anno a posti di polizia nell’area del Vietnam centro-settentrionale abitata dalla trentina di etnie diverse comunemente indicate come Montagnards (gente delle montagne).

Il 1 ottobre, giorno precedente la sentenza, l’attivista aveva incontrato funzionari dell’ambasciata canadese alla quale aveva presentato richiesta di asilo. Su questo, oltre che su un ricorso basato sul rischio di violazione dei diritti umani al rientro, fonda le speranze di una soluzione più favorevole della sua vicenda.

Molti hanno espresso preoccupazione per la sorte dell’attivista 32enne attivista, ma la vicenda è una conferma del trattamento che Bangkok riserva a chi ha cercato rifugio nel Paese che non è firmatario della Convenzione Onu sui rifugiati, pur restando più di altri aperto all’accoglienza temporanea.

Nel recente passato, gruppi di rifugiati dell’etnia Rohingya perseguitata in Myanmar sono stati rimpatriati contro la loro volontà, come pure cinesi di etnia uigura in fuga dalla provincia dello Xinjiang, Hmong sfuggiti alla persecuzione in Laos e cristiani vittime di discriminazione e minacce in Pakistan. La presenza di profughi che cercano di salvarsi da conflitti o da persecuzione politica e religiosa è per Bangkok fonte di imbarazzo, nonostante il contributo internazionale all’assistenza, e i rapporti bilaterali con i Paesi di provenienza spingono spesso alla decisione di rimpatriare in modo coatto contingenti di profughi.

La scorsa settimana ha sollevato perplessità e qualche manifestazione di dissenso anche la bocciatura con ampia maggioranza parlamentare della proposta di legge sull'integrazione delle minoranze etniche, che sono una sessantina e contano complessivamente il 10 per cento degli abitanti della Thailandia. In diversi casi sono state sottoposte a discriminazione, allontanamento forzato dalle loro terre ed esclusione da diritti fondamentali. La motivazione data da un parlamentare conservatore è che il riconoscimento delle etnie come “popolazioni indigene della Thailandia” sarebbe potuto risultare “ingiusto” per la maggioranza thai.