di Guido Alberto Casanova

Annunciati nuove produzioni nello stabilimento di Ochang da parte della controllata del gruppo, seconda solo alla cinese CATL in questo settore in grande crescita dell'economia globale. Il nodo dei sussidi di Washington alle auto elettriche legati alla presenza di impianti di produzione in Nord America.

Seoul (AsiaNews) - La società sudcoreana LG Energy Solutions continua la propria corsa all’espansione globale. La settimana scorsa ha annunciato investimenti pari a circa 3 miliardi di dollari nei propri stabilimenti di Ochang, in Corea del Sud, per espandere la fornitura di batterie per auto elettriche. Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, l’aumento della produzione arriva su richiesta di Tesla, la prima società al mondo per la produzione di auto elettriche.

Con ordini di consegna per un valore di circa 200 miliardi di dollari, il mercato dell’auto elettrica sta conoscendo un rapido sviluppo globale. In questo quadro, il nuovo investimento di LG in Corea si tratto per certi versi di un ribilanciamento della strategia aziendale, che nell’ultimo anno aveva invece scommesso molto sull’espansione all’estero.

La società sudcoreana sta puntando molto sull’elettrificazione del mercato nordamericano dell’auto e sulla domanda di batterie che questa crescita comporterà. LG Energy Solutions infatti ha avviato diverse joint venture negli Stati Uniti e in Canada: lo scorso anno, assieme a General Motors, è stata annunciata la costruzione di una fabbrica in Ohio che ha avviato le linee di produzione questa estate. Nello stesso stato del Midwest, la società sudcoreana pianifica di investire altri 4 miliardi di dollari assieme alla giapponese Honda. Una terza fabbrica dovrebbe aprire presto in Ontario, in collaborazione col gruppo italo-francese Stellantis.

L’espansione degli impianti coreani arriva in un momento delicato per la società. Quest'estate Washington ha introdotto un sussidio per i consumatori statunitensi che intendano acquistare auto elettriche ma solo se queste sono state prodotte in Nord America, procurando parecchio malcontento tra le società automobilistiche non presenti con un impianto produttivo in quel mercato. Comprensibilmente, il governo sudcoreano aveva contestato alle autorità statunitensi la discriminazione nei confronti dei propri partner commerciali. Nonostante le elezioni di midterm avessero bloccato il processo legislativo, nel settore qualcuno non nascondeva il proprio ottimismo su una possibile espansione del sussidio. La decisione di LG di investire in Corea, invece che negli USA, punta nella stessa direzione.

LG Energy Solutions, collocata in borsa a Seoul a inizio anno, è una delle ultime società create dal conglomerato tecnologico noto come LG Group, uno dei più grossi e importanti nel Paese con interessi ramificati che vanno dagli elettrodomestici alla chimica, dalle telecomunicazioni ai beni di consumo. Con la creazione della società, il gruppo sudcoreano ha consolidato la propria presenza nel settore emergente delle batterie per auto elettriche: oggi infatti LG Energy Solution è leader nel settore, dietro solo alla cinese CATL.