di Sumon Corraya

Dhaka (AsiaNews) - Il 4 dicembre, la Chiesa cattolica in Bangladesh ha celebrato la Giornata nazionale della Bibbia in tutte le parrocchie del Paese. Tutti i cattolici hanno partecipato a celebrazione con al centro la Scrittura, onorando il Libro con candele e ghirlande e ascoltando le parole dei celebranti sull'importanza della Bibbia.

“In Bangladesh, celebriamo questa la Giornata nazionale della Bibbia nella seconda domenica di Avvento - spiega ad AsiaNews mons. Emmanuel Kanon Rozario, vescovo di Barishal e presidente della Commissione episcopale per la catechesi e l'apostolato biblico -. Osservando questo momento invitiamo i cristiani a quotidianamente con devozione. Come cristiani crediamo che la Scrittura è il messaggio vivente di Dio che ci guida nella nostra vita”.

Il tema scelto per quest’anno è stato proprio: “Condurre una vita secondo la Bibbia”. Citando il prologo del vangelo di Govanni (“Il Verbo si fece carne, visse tra noi e noi vedemmo la sua gloria”) mons. Rozario ha ricordato tutta la vita di Gesù, “il suo insegnamento e la sua predicazione, le sue sofferenze e la sua risurrezione sono la nostra buona notizia di salvezza”. Per il presidente della Commissione episcopale per la catechesi e l'apostolato biblico la Bibbia ha il potere di rinnovare la vita e di renderla nuova: “Leggerla è come incontrare Gesù Cristo che trasformerà la nostra vita”. A questo mira l’apostolato biblico che, in diversi periodi dell’anno, le Chiese del Bangladesh tengono con un’attenzione particolare ai giovani e ai genitori.

Sofola Gomes, una fedele della parrocchia di Tejgaon a Dhaka, ha condiviso la sua testimonianza in occasione della Giornata nazionale della Bibbia. Gomes dice: “Oggi ho imparato che la Bibbia è la strada per incontrare Gesù. D’ora in poi, quindi, leggerò più assiduamente la Parola di Dio e condurrò la mia vita secondo i suoi insegnamenti”.