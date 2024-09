Le notizie di oggi: lo Stato indiano del Manipur ha reintrodotto il coprifuoco di fronte a una nuova ondata di violenze. Aumentano in Vietnam e Thailandia i morti per il tifone Yagi. I rifugiati birmani in India hanno iniziato uno sciopero della fame. Tra Armenia e Azerbaigian è arrivata la decima bozza per il difificle accordo di pace.

CINA

Dopo il primo annuncio a luglio, la Cina ha deciso aumenterà gradualmente l'età pensionabile, secondo una bozza sottoposta all'esame del Comitato permanente del 14° Congresso nazionale del popolo, che ha avuto inizio ieri. L’argomento è subito diventato di tendenza sui social cinesi. Si tratta di una misura necessaria per sostenere l’economia e far fronte all’invecchiamento della popolazione, secondo gli esperti, ma la popolazione teme che in questo modo sarà più complicato trovare lavoro per i giovani.

GIAPPONE

Anche l’ex ministro della Salute Katsunobu Kato, ha annunciato la candidatura per le prossime elezioni interne al Partito liberaldemocratico. Kato è l’ottavo candidato ad aver formalizzato la propria partecipazione alla corsa per diventare leader del partito e premier. In conferenza stampa ha promesso impegno per raddoppiare i redditi delle persone tramite l’aumento dei salari.

VIETNAM – THAILANDIA

Il bilancio dei morti in Vietnam a causa del passaggio del tifone Yagi è salito a 141, mentre in Thailandia sono morte 4 persone finora. La prima ministra thai, Paetongtarn Shinawatra, ha dichiarato che sono in arrivo aiuti per circa 9mila famiglie colpite dalle inondazioni nelle province settentrionali di Chiang Mai e Chiang Rai. Le autorità vietnamite hanno avvisato che le piogge stanno mettendo in pericolo i quartieri centrali della capitale Hanoi dove alcune scuole sono state già chiuse.

INDIA – MYANMAR

Più di cento rifugiati Rohingya e Chin provenienti dal Myanmar hanno iniziato uno sciopero della fame nel campo di transito di Matia, nello Stato dell’Assam per protestare contro le scarse condizioni igienico-sanitarie. Dopo che il loro status di rifugiati è stato riconosciuto dalle Nazioni unite (nonostante l’India non sia firmataria della Convenzione di Ginevra del 1951), chiedono di essere trasferiti in un centro di detenzione a Delhi per essere poi reinsediati in un Paese terzo o in un campo profughi in India.

MANIPUR

Le autorità dello stato nordorientale di Manipur hanno imposto un coprifuoco a tempo indeterminato e bloccato l'accesso a Internet a causa di una nuova ondata di proteste studentesche e di violenze che da un anno imperversano nello Stato nordorientale dell'India. Il governo locale ha affermato di voler frenare la disinformazione e l'incitamento all'odio che potrebbero innescare ulteriori scontri tra i le comunità dei Kuki e dei Meitei e contro le forze dell'ordine.

AFGHANISTAN

Il ministero del Lavoro talebano ha annunciato un giorno di festività oggi a Herat per l’inaugurazione del gasdotto TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India), un progetto che era stato in realtà lanciato dal precedente governo afghano nel 2018 dopo un accordo firmato tra i quattro Paesi nel 2016. Una volta completato, il gasdotto avrà la capacità di trasportare 33 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno.

ARMENIA - AZERBAIGIAN

Il ministro degli esteri dell’Armenia, Ararat Mirzoyan, ha comunicato durante una visita in Lussemburgo che Erevan ha consegnato all’Azerbaigian la decima variante del progetto per l’accordo di pace, con un testo concordato con tutte le istanze interne e con tutte le richieste azere, e si attende ora “la firma da parte di Baku senza porre ulteriori condizioni”.

RUSSIA

Le principali compagnie metallurgiche della Russia, Severstal, Nlmk e Mmk, si sono rivolte alla Commissione economica eurasiatica (Eek) lamentandosi degli eccessivi aumenti di commercio di acciaio e zinco da parte della Cina in tutta l’Eurasia, con approcci di dumping che mettono seriamente a rischio la produzione e gli affari delle aziende russe.