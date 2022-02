Fra cinque anni l’Esercito popolare di liberazione festeggia 100 anni. Influente accademico Jin Canrong: Pechino può prendere l’isola in una settimana, e gli Usa non lo possono evitare. Il Pentagono prepara risposta con alta mobilità di truppe e mezzi nella regione. Monito del docente nazionalista al Giappone.

Pechino (AsiaNews) – La Cina proverà a invadere Taiwan entro il 2027. Lo ha detto a Nikkei Asia Jin Canrong, influente docente di studi internazionali all’università Renmin. L’accademico è un ascoltato consigliere del governo, ed è ritenuto un falco in politica estera.

Jin è convinto che gli Usa possano fare poco per evitare la riunificazione forzata di Taiwan: a suo dire la Cina parte da una posizione di superiorità. Il suo riferimento è al vantaggio geografico di cui gode il gigante asiatico.

Pechino considera Taiwan una “provincia ribelle”, e non ha mai escluso di riconquistarla con l’uso della forza. L’isola è di fatto indipendente dalla Cina dal 1949; all’epoca i nazionalisti di Chiang Kai-shek vi hanno trovato rifugio dopo aver perso la guerra civile sul continente contro i comunisti, facendola diventare l’erede della Repubblica di Cina fondata nel 1912.

Xi ha fissato l’unificazione con Taiwan come un obiettivo primario, senza però specificare una data. Secondo Jin, dopo che in autunno si chiuderà il 20° Congresso del Partito comunista cinese – con la nuova incoronazione di Xi – si avvieranno preparativi concreti per l’invasione. Il 2027 indicato come termine massimo dall’esperto cinese ha un valore molto simbolico per il Partito: è l’anno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita dell’Esercito popolare di liberazione.

Per il docente nazionalista lo scontro armato è quasi inevitabile. Egli lascia poco spazio alla possibilità di una riunificazione pacifica, dato che la forza politica taiwanese disponibile al dialogo con Pechino (il Kuomintang) ha scarse possibilità di riprendere il potere.

La previsione di Jin coincide in larga parte con quelle dei generali Usa. Secondo il governo di Taipei invece, la Cina ha già la capacità di invadere Taiwan e sarà in grado di lanciare un attacco su “vasta scala” contro l’isola entro il 2025. Il professore della Renmin sostiene che Pechino può prendere l’isola in una settimana e che le forze cinesi possono tenere a bada quelle statunitensi entro un raggio di 1.000 km dalla propria costa.

L’obiettivo strategico della Cina è di impedire agli Usa di superare la “first island chain”, la linea ideale che congiunge il sud del Giappone con l’isola di Papua, e che ingloba anche Taiwan e le Filippine. Per questo, evidenzia Jin, le Forze armate cinesi stanno affinando le capacità di usare missili come minaccia alle operazioni navali e aeree delle unite militari statunitensi, e anche alle basi di Washington nel Pacifico occidentale – soprattutto quelle in Giappone e a Guam.

Strateghi Usa sentiti da AsiaNews spiegano però che il Pentagono è pronto a rispondere ai piani offensivi cinesi. L’idea dei militari statunitensi è di distribuire truppe e armamenti molto mobili nelle isole della regione, in modo da non dare riferimenti all’Esercito popolare di liberazione.

Con il Taiwan Relations Act, gli Stati Uniti hanno promesso di difendere Taipei, in particolare con forniture militari. Adottato nel 1979 dopo il formale riconoscimento diplomatico della Cina comunista, il provvedimento non specifica l’effettiva natura dell’impegno di Washington: una “ambiguità strategica” che produce continue tensioni con il governo cinese.

Jin, che si comporta quasi come un portavoce del ministero degli Esteri, consiglia poi al Giappone di non unirsi agli Usa in caso di conflitto per Taiwan. Egli avverte che in caso di aiuto a Taipei, Tokyo sarà sconfitta come Washington: secondo l’accademico cinese, i giapponesi devono abituarsi all’idea che si sta aprendo un nuovo corso in Asia orientale.

L’ex primo ministro nipponico Shinzo Abe, ancora molto influente in patria, ai primi di dicembre ha detto che un attacco a Taipei è una “emergenza” anche per Tokyo. Lo scorso mese il premier giapponese Fumio Kishida ha annunciato che il Paese rafforzerà le proprie difese nelle isole Ryukyu: l’arcipelago – che ospita importanti basi americane – si distende tra l’isola meridionale di Kyushu e Taiwan.

In questi giorni la tensione è alta tra Pechino e Tokyo. Il primo febbraio la Camera bassa del Parlamento nipponico ha approvato una risoluzione di condanna della situazione umanitaria in Cina, con diretti riferimenti a Hong Kong, Xinjiang, Mongolia interna e Tibet. Il governo cinese ha risposto parlando di “grave provocazione”.

