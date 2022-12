CINA – UK

La Cina ha rimosso sei diplomatici dopo che un uomo era stato preso a calci e pugni mentre protestava davanti al consolato cinese a Manchester, ha fatto sapere il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. La rimozione dei funzionari, tra cui è incluso il console generale cinese, è avvenuta dopo una richiesta della polizia di interrogarli sull'incidente. L'ambasciata cinese ha risposto che la Gran Bretagna non è riuscita a proteggere il proprio personale.

HONG KONG

L’Alta corte di Hong Kong ha annullato una delle condanne contro Chow Hang-tung, un’attivista locale che l’anno scorso aveva organizzato una veglia per commemorare gli eventi di piazza Tiananmen. Incarcerata a gennaio, dovrà tuttavia restare in custodia in attesa di altri due processi ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta sulla città da Pechino nel 2020.

VIETNAM – USA

Diverse aziende statunitensi del settore della difesa hanno discusso sulla possibile fornitura di equipaggiamento militare - inclusi droni ed elicotteri - con funzionari del governo vietnamita, aprendo la possibilità per il Vietnam di ridurre la propria dipendenza dalle armi russe. I colloqui sono avvenuti la settimana scorsa a margine della prima fiera di armi del Paese. Tuttavia secondo i commentatori sono ancora molti gli ostacoli prima che la vendita si concretizzi.

MYANMAR

La giunta golpista birmana si è rifiutata di tenere colloqui con sette organizzazioni etniche che negli anni scorsi avevano firmato un accordo nazionale per il cessate il fuoco. Le milizie avevano proposto un incontro con il tenente generale Yar Pyae, presidente del Comitato nazionale di solidarietà e negoziazione di pace del regime, il quale ha risposto che un incontro al momento non è possibile.

INDONESIA – SINGAPORE

Il parlamento indonesiano ha approvato un accordo bilaterale di estradizione con Singapore: Jakarta spera di assicurare alla giustizia le persone accusate di aver nascosto denaro pubblico dell’ordine di miliardi di dollari nella città-stato. L'assenza di un trattato di estradizione ha per anni messo in difficoltà l'Indonesia, che non ha potuto perseguire alcuni latitanti accusati di appropriazione indebita durante la crisi finanziaria asiatica del 1997.

AFGHANISTAN

La maggior parte della popolazione sfollata in Afghanistan è composta da donne, secondo l’UN Women: “L'impossibilità di esercitare i diritti di proprietà o di cercare assistenza legale significa che le donne negli insediamenti informali vivono ogni giorno nella paura di essere sfrattate”, ha fatto sapere l’agenzia su Twitter, aggiungendo che le donne sono costrette a vendere i loro avere per comprare il cibo “o, nei casi più estremi, le famiglie devono vendere le loro figlie in matrimonio”.

UCRAINA

L’Unicef ha ricevuto una donazione di 103,5 milioni di dollari dal redattore capo della Novaja Gazeta e laureato del premio Nobel 2021 Dmitrij Muratov, la somma per cui era stata venduta all’asta Heritage Auctions a giugno la medaglia del Nobel, che Muratov aveva promesso di dare in beneficenza soprattutto per i profughi dell’Ucraina, di cui hanno beneficiato oltre 150 mila persone.

RUSSIA – INDIA

Negli scambi commerciali tra Russia e India si è passati dal dollaro alla rupia indiana, una valuta piuttosto instabile che ha perso il 10% sul dollaro e il 25% sul rublo negli ultimi due anni, e inoltre gli scambi commerciali vedono uno squilibrio delle esportazioni energetiche russe verso l’India, che difficilmente può essere ripagato in rupie.