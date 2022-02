Le altre notizie del giorno: boom della produzione taiwanese di microchip. Per celebrare il padre defunto, Kim Jong-un libera migliaia di detenuti. Kashmir: famiglie chiedono la liberazione dei figli detenuti per sedizione. Trovato antico cimitero romano a Gaza. Popolazione bielorussa si lamenta per presenza soldati russi. Il rientro in patria della diaspora kazaka.

MALAYSIA

Il governo malaysiano è in procinto di varare una legge che proibisce ai nati dopo il 2005 di fumare e possedere ritrovati del tabacco, incluse le sigarette elettroniche. La misura mira a tutelare la salute delle generazioni future: nel Paese il 22% delle morti per cancro è legato al fumo.

TAIWAN

La produzione nell’industria taiwanese dei microchip – la prima al mondo nel settore – ha toccato nel 2021 i 146,8 miliardi di dollari. Una crescita su base annua del 26,7% per i preziosi componenti elettronici, usati in tutti i sistemi hi-tech: dagli smartphone ai computer, dalle macchine elettriche agli aerei da combattimento.

COREA DEL NORD

Per celebrare il compleanno del suo defunto padre, l’ex leader del Paese Kim Jong-il, l’attuale guida suprema nordcoreana Kim Jong-un ha fatto liberare migliaia di prigionieri. Dai racconti di nordcoreani fuggiti all’estero è saputo che le condizioni nelle carceri della nazione sono incredibilmente brutali.

INDIA

A più di tre mesi dalla loro detenzione, le famiglie di tre studenti del Kashmir arrestati per sedizione continuano a chiedere il loro rilascio. Le autorità locali avevano incarcerato Arsheed Yousuf, Inayat Altaf e Showkat Ahmad Ganai in ottobre per aver celebrato su WhatsApp la vittoria del Pakistan contro l’India in una partita del mondiale di cricket.

PALESTINA

Durante lavori di costruzione sul litorale nord di Gaza, operai hanno scoperto i resti di un cimitero romano risalente a 2mila anni fa. Al momento sono venute alla luce 20 tombe riccamente decorate. La Striscia ospita numerosi siti di interesse archeologico, essendo stata luogo di passaggio di molte civiltà.

BIELORUSSIA-RUSSIA-UCRAINA

Gli abitanti delle zone della Bielorussia interessate dalle esercitazioni di circa 9mila soldati russi (la cifra ufficiale non è nota) si lamentano dei blocchi alle ferrovie per far passare i convogli militari. Le proteste riguardano anche gli enormi cumuli di immondizia lasciati sulle strade e il comportamento dei militari russi, accusati di “bere vodka in continuazione e contrabbandare diesel”.

KAZAKISTAN

Nel primo mese del 2022 in Kazakistan sono tornate 1.820 persone che hanno ricevuto lo status di “kandas”, rimpatriato di etnia kazaka o parente di kazaki. In tutto, dal 1991 sono tornati in patria poco più di un milione di persone di origine kazaka, la maggioranza da Uzbekistan, Cina, Turkmenistan e Mongolia.