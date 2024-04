Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Secondo gli ultimi dati dell'Ufficio nazionale di statistica, in Cina nel primo trimestre di quest'anno sono state cancellate o soppresse 459mila imprese di ristorazione, con un aumento di circa il 232% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi ristoranti 180mila hanno chiuso nel solo mese di marzo, quando l’anno scorso furono 140mila nell’intero primo trimestre.

Si tratta di un indicatore “dal basso” che mostra un panorama decisamente diverso rispetto all’ottimismo “ufficiale” sull’economia cinese, che appena pochi giorni fa sbandierava per lo stesso arco di tempo una crescita del Prodotto interno lordo del 5,3%, addirittura superiore agli obiettivi fissati per il 2024.

Al dato sulla chiusura delle imprese della ristorazione ha dedicato un approfondimento Radio Free Asia, che ha raccolto alcune voci di operatori locali secondo cui il mercato dei consumi in Cina non si è affatto ripreso dopo la fine della politica Zero Covid. “Alti costi di affitto, alti costi di manodopera, aumento dei prezzi e diminuzione dei consumi dei clienti”, ha riassunto il quadro della situazione un ristoratore di Wuhan. “Ci sono ancora alcune attività di catering che vanno molto bene, ma gli affari dei ristoranti più grandi no”. All'inizio di quest'anno anche brand considerati in ascesa nella pasticceria cinese come ad esempio Hutou sono stati costretti a gettare la spugna.

La signora Yao, residente a Jingdezhen, nella provincia di Jiangxi, ha raccontato all’emittente che molti dei suoi amici che gestivano ristoranti hanno chiuso e faticano ad arrivare alla fine del mese: “I residenti non hanno più soldi, è difficile portare avanti qualsiasi attività”.